Il primo gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order infiamma la conferenza E3 2019 di EA

Bleeding Edge : trapela in rete il primo gameplay trailer del nuovo titolo di Ninja Theory : Bleeding Edge è il titolo del nuovo progetto di Ninja Theory, e possiamo vederne il gameplay trailer di presentazione in anteprima.Sentiremo parlare del gioco proprio alla conferenza Microsoft di questo E3 2019, ma già dalle immagini del trailer trapelato possiamo vedere come al progetto avremo la collaborazione di Rahni Tucker, il Combat Director di DmC Devil May Cry. Stando alle immagini, i protagonisti di questa nuova IP in arrivo per PC, ...

Minecraft Earth : il gioco per mobile che utilizza la realtà aumentata si mostra nel primo video gameplay : Alla Apple Worldwide Developers Conference Microsoft e Mojang hanno mostrato il primo gameplay in tempo reale per Minecraft Earth, riporta Polygon. Minecraft Earth è il nuovo gioco in realtà aumentata di Microsoft in cui i giocatori possono sovrapporre un universo a blocchi nel mondo reale. Questo nuovo gioco uscirà questa estate per dispositivi iOS e Android.Qui sotto potete vedere il video mostrato all'evento:Leggi altro...

Cadence of Hyrule in arrivo a giugno su Nintendo Switch - pubblicato un primo video di gameplay : A quanto pare i rumor di ieri sull'arrivo di Cadence of Hyrule erano veri.Indie World per l'occasione ha pubblicato, come riporta Gamingbolt, un breve video di gameplay che mostra la struttura del gioco. Cadence of Hyrule è essenzialmente un crossover tra The Legend of Zelda e Crypt of the NecroDancer. Sviluppato da Brace Yourself Games, il titolo è un dungeon crawler basato sul ritmo con l'ambientazione e i personaggi di Zelda. Ogni area sarà ...

Halo Reach : diamo uno sguardo al primo filmato di gameplay estratto dalla demo PC che verrà mostrata all'E3 : 343 Industries assieme a Microsoft ha presentato il primo video di gameplay di Halo Reach, titolo presente all'interno della raccolta Halo: The Master Chief Collection.Questo video, come riporta DSO Gaming, è tratto dalla demo PC che verrà mostrata in seguito all'E3 di quest'anno. Halo: The Master Chief Collection comprende un totale di 67 missioni della campagna più 120 mappe multiplayer (incluse le mappe originali di Halo Combat Evolved) e le ...

Il primo video gameplay di Nioh 2 scatena la sua furia - demo in uscita su PS4 : Gli amanti dei soulslike lo sapranno già, Nioh 2 è uno dei progetti più interessanti all'orizzonte per quanti si dilettano con questo genere di giochi. Con il primo capitolo ad aver infiammato tutti i possessori di PlayStation 4, sapendosi facilmente sdoganare dall'immagine di mero emule di Dark Souls per imporsi con una propria distinta personalità, era naturale attendersi un seguito "più grande, grosso e cattivo" del titolo originale. ...

F1 2019 : Disponibile il primo gameplay ufficiale : Codemasters ha oggi svelato il primo trailer di Gameplay di F1 2019, il gioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2019. Il trailer punta i riflettori sulla grafica migliorata, presenta il tema musicale di F1 scritto dal compositore Brian Tyler e si focalizza sull’intensa rivalità tra i piloti. Il trailer celebra anche i piloti e le auto di F1 2019 e della FIA Formula 2 Championship 2018. Inoltre dà un assaggio ...

Oddworld : Soulstorm mostra il suo potenziale in questo primo video gameplay : Oddworld Inhabitants ha pubblicato il primo teaser trailer di gameplay dedicato ad Oddworld: Soulstorm, il secondo gioco di una serie di cinque capitoli pianificati. Oddworld: Soulstorm è il primo vero seguito di Oddworld: New 'n' Tasty, che è stato un remake di Oddworld: Abe's Oddysee.Come riportato da DSO Gaming, il nuovo gioco riprende da dove è terminato New 'n' Tasty: Abe ha sconfitto il suo ex capo liberando così i propri compagni di ...

The Red Solstice 2 : Survivors : l'ispirato gioco action strategico si mostra nel primo gameplay teaser : Grazie alla segnalazione di DSOGaming, apprendiamo che Ironward ha da poco pubblicato il primo teaser di gameplay per The Red Solstice 2: Survivors. The Red Solstice 2: Survivors è un gioco di strategia d'azione in cui i giocatori possono forgiare la propria storia personale, nella difesa del pianeta, attraverso una serie di missioni di combattimento e scelte strategiche mentre si ricercano nuove tecnologie.I giocatori possono assemblare la ...

Il primo video gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order conquisterà l’E3 2019 : la conferma di EA : Electronic Arts e i talentuosi ragazzi di Respawn Entertainment non hanno ancora mostrato il gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order al grande pubblico. Il nuovo videogioco dedicato all'epopea galattica di Guerre Stellari si è infatti esibito solo in un primo trailer in computer grafica, che, nonostante l'alto tasso di spettacolarità, ci ha lasciati comunque incuriositi e affamati. Una "fame" che punta naturalmente alle prime sequenze di giocato ...

Borderlands 3 : Nuovi dettagli e primo gameplay Trailer : Il momento tanto attesto è finalmente giunto, Borderlands 3 si mostra nel suo primo Gameplay Trailer, per tale occasione vengono divulgate Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi di seguito. Borderlands 3: Gameplay Trailer e Nuovi dettagli Annunciati dei contenuti post lancio e attività Endgame che verranno svelati durante l’E3 Previsti 4 differenti DLC incentrati sulla trama, attività come eventi e raid Ogni ...

Mortal Kombat 11 : diamo uno sguardo al primo video di gameplay su Nintendo Switch : In occasione dell'uscita di Mortal Kombat 11, NetherRealm Studios ha pubblicato il primo video di gameplay della versione per Nintendo Switch.Come ci fa sapere Gaming Bolt, l'account Twitter ufficiale del gioco ha condiviso il video della versione per la console ibrida e a quanto si può vedere dai pochi minuti, il porting sembra fatto veramente bene. Ovviamente le differenze grafiche tra la versione per Xbox One e PlayStation 4 ci sono e sono ...

Star Wars : Vader Immortal si presenta nel suo primo vero gameplay trailer : In occasione della Star Wars Celebration tenutasi in quel di Chicago, sono state parecchie le novità per gli appassionati della celeberrima saga fantascientifica, e tra queste vi è stato anche un interessantissimo gameplay trailer di Star Wars: Vader Immortal.ILMxLAB ha infatti presentato davanti al pubblico la sua esperienza per la realtà virtuale dedicata all'universo di Star Wars. Il gioco VR sarà il primo di tre episodi a raccontare una ...