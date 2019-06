Continuavano a chiamarlo Dignità

huffingtonpost

(Di sabato 8 giugno 2019) Mai più povertà e lavoro stabile per tutti. Era questa la propaganda del vicepremier Di Maio quando, il 16 giugno di un anno fa, presentava il suo “decreto dignità”, quello che avrebbe dovuto eliminare la precarietà dal mercato del lavoro e risolvere una volta per tutte addirittura la questione riders e lavoratori della Gig Economy.Da allora solo una drammatica conta al ribasso per l’occupazione italiana. Meno occupati - soprattutto tra i giovani, prime vittime dei mancati rinnovi contrattuali conseguenti al dl dignità -, più disoccupati e più autonomi (ve le ricordate le finte partite Iva? Cioè tutti quei lavoratori costretti ad aprire una posizione di lavoro autonomo nonostante, di fatto, svolgessero un vero e proprio lavoro dipendente. Ecco che ritornano più vigorosi che pria!). Di dignitoso questa ...

