Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 09 | 10

Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 08 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo deve andare là di questo il messaggio lanciato due vicepremier Matteo Salvini Luigi Di Maio che nel pomeriggio di ieri per circa un’ora si sono incontrati a Palazzo Chigi è stato il primo faccia a faccia dei ministri dopo le tensioni dell’ultimo periodo e richiamo del premier Conte al centro del vertice gli obiettivi da realizzare ...

Ultime Notizie Roma del 06-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale puntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano il portavoce del governo tedesco Il primo è la sua firma convinzione che sulla procedura di infrazione per il debito Chiesa della commissione europea per l’Italia un’applicazione credibile stringente del fatto di è un prerequisito importante le parole del portavoce tedesco per finanze pubbliche solide Quindi per la fiducia ...