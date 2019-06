laragnatelanews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Creare una piattaforma unica che consenta di spostarsi nelle principali città del mondo sfruttando praticamente qualunque mezzo di trasporto. Un traguardo ambizioso ma che ormai da diverso tempo la societàsta cercando di raggiungere ampliando i suoi servizi per andare incontro alle esigenze di tutti. Dalla possibilità di noleggiare automobili con autista alle biciclette e monopattini elettrici fino alle barche in alcuni paesi del mondo in cui la piattaforma opera, sono molte le opportunità già offerte dall’azienda. Non è una novità che alla lista di servizi ai qualista lavorando ci sia anche l’obiettivo di sfruttare velivoli per rendere ancora più rapidi gli spostamenti. E se in passato poteva sembrare un progetto troppo ambizioso, questa volta i fatti dimostrano il contrario. E’ stato svelato in questi giorni, il nuovo servizio che partirà da ...

laragnatelanews : Uber Copter: dal 9 luglio si potrà prenotare un volo in elicottero a New York - evyna : Uber Copter: dal 9 luglio si potrà prenotare un volo in elicottero a New York - HDblog : RT @HDblog: Uber Copter: l'elicottero in ride sharing, in attesa del taxi volante -