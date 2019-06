TIM pronta a lanciare l’offerta convergente TIM Super Opzione Mobile

Salvini : “Lega si tiene pronta per governare Roma. UlTIMatum di 30 giorni a Di Maio? Non l’ho mai dato” : “La cosa incredibile è che ora alcuni giornali mi danno del genio e del lungimirante, quando fino a venerdì ero una via di mezzo tra un cretino, un razzista, un fascista, un egoista, un ignorante, un quasi nazista, un amico degli evasori fiscali, dei corrotti e dei corruttori. Non sono un genio, ma una persona normale con proposte normali”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di “Non stop ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani pronta per le ulTIMe registrazioni? - Trono Over - : Le dinamiche del Trono Over di Uomini e Donne proseguono incessantemente: ecco cosa è successo di recente tra le dame ed i cavalieri.

"La norma sui rider è pronta : cotTIMo vietato e copertura Inail". Promette Di Maio : "La norma sui rider è pronta. Sarà inserita nella legge sul salario minimo che è in discussione in questi giorni al Senato. Se potremo, proveremo a farla diventare legge anche prima, inserendola nella fase di conversione del "decreto crescita", ma su questo ci sarà bisogno dell'autorizzazione dei presidenti delle Camere." Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook. "La norma che stiamo per approvare ...

