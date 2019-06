Questo circo utilizza animali sotto forma di ologrammi

wired

(Di venerdì 7 giugno 2019) https://www.youtube.com/watch?v=q3KbgGJux4E&feature=youtu.be Quello tra, lo sappiamo bene, è un rapporto complesso e sempre più duramente criticato a livello internazionale e intergenerazionale. Lo stesso governo italiano, d’altronde, sarebbe al lavoro su un decreto legge che proibirà ufficialmente la presenza di tigri, cani, zebre & co negli spettacoli circensi. Come fare, dunque, per proseguire una tradizione lunga secoli e secoli, ma nel pieno rispetto deglie della sensibilità di oggi? Un’idea arriva dalRoncalli, che in Germania ha deciso di presentare un curioso spettacolo in cui elefanti e cavalli sono statiti soltantodi. Proiettati in 3D direttamente al centro dell’arena. Un’evoluzione tecnologica e decisamente creativa dell’esperienza circense, che ha visto l’agenzia del ...

SmallDidiEtsy : La collezione targata #?????????????????????? di giugno è fantastica! Il tema è il circo??e fra mille righe e buffi fenicotteri… - enzogoku69 : @stanz67 @PaPaganini @FlintCapitano Ora ognuno porta avanti sua idea ma importante rispetto ed educazione! A voler… - gpellarin84 : RT @RiprendRoma: Una delle Piazze più belle al Mondo ridotta a CIRCO ABUSIVO! Roma non si merita questo! Basta! #degradoroma @virginiaraggi… -