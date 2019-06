Preso a testate da una mucca nel Pavese | è grave

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Singolare episodio oggi in provincia di Pavia: un uomo di 61 anni, che oggi pomeriggio stava lavorando in un’azienda agricola di Valle Lomellina, è statoda unaall’altezza del torace. L’uomo è stato subito soccorso dai medici del 118. Il 61enne è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia. Le condizioni del ferito sono gravi, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. L'articoloda unanel: èMeteo Web.

leggoit : Pavia, preso a testate da una mucca, 61enne in gravi condizioni - ShosannaDreyfus : Oggi ho preso 3 caffè. Al momento ho la tachicardia e la voglia di prendere a testate il muro. - saturnskai : Ho trovato questo tweet in tl e niwnte,ho preso a testate il muro mannaggia la puttana -