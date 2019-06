Livorno | la Cgil invia una mail ai dipendenti del Comune | “Votate contro il fascismo”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Un attacco alla giunta Nogarin, ai “vecchi e nuovi fascismi” rappresentati dalla Lega e quindi, di conseguenza, l’endorsement per il candidato del Pd, Luca Salvetti. A quattro giorni dal ballottaggio di, martedì aidelè arrivata per posta elettronica una lettera e un comunicato firmatiche invitavano espressamente i propri iscritti (e non) ad allontanare lo spauracchio della destra in città e votare per il candidato Dem che al primo turno ha ottenuto il 34% dei voti. Questaperò non è andata giù a moltidi Palazzo Civico – soprattutto tra i non iscritti alla– che non hanno gradito una richiesta così esplicita del sindacato. Quattrocomunali hanno rivelato a Ilfattoquotidiano.it di aver ricevuto la. “Sì, è vero, abbiamo mandato la comunicazione a tutti – conferma Giovanni Golino, segretario della funzione pubblica...

