Ivrea | Stacchio difende il tabaccaio | ​ La vittima è lui | non il ladro ucciso

(Di venerdì 7 giugno 2019) Claudio Cartaldo Il benzinaio che sparò e uccise un bandito si schiera con ildi: "Non si può dormire con l'ansia dei ladri di notte" Grazianosi schiera con ildi Pavone Canavese. Il titolare del negozio alle porte diè indagato per eccesso di legittima difesa dopo che nella notte ha sparato eunmoldavo di 23 anni. Dopo la solidarietà "politica e umana" del ministro Salvini, ora arriva anche quella del benzinaio di Ponte di Nanto che uccise uno dei banditi che avevano assaltato una gioielleria. "La veranon è il morto, ma il- attacca- Basta con l'ipocrisia per cui uno deve dormire di notte con l'ansia che qualcuno possa entrare nella sua abitazione. Dov'è lo Stato?". Nella sua intervista all'Adnkronos, il benzinaioa spada tratta Marcellino Iachi Bonvin. L'esercente intorno alle 3 ...

