Como, muore 15enne dopo tuffo al lago

Si è tuffato neldiper festeggiare la fine dell'anno scolastico e non è più riemerso. E' morto così un ragazzo di 15 anni. L'adolescente, che si trovava con alcuni amici, si era buttato in acqua da un pontile davanti a Villa Geno.Per ragioni ancora da chiarire,ilè rimasto sotto. Immediati i soccorsi. I sommozzatori dei Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il ragazzo e a trascinarlo a riva. E' stato ricoverato con l'eliambulanza a Bergamo. Ma non c'è stato nulla da fare.(Di venerdì 7 giugno 2019)