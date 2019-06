Ufficiale – Accordo comune – SSC Napoli i dettagli

forzazzurri

(Di giovedì 6 giugno 2019)-San Paolo, arriva l’intesa sulla convenzione. Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente ilcon un comunicato: “Convenzione per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni. Con l’odierna approvazione della delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio di presa d’atto dello schema di convenzione per la concessione in uso dello stadio San Paolo per cinque anni prorogabili per ulteriori cinque, si pone inizio ad un nuovo percorso amministrativo per far sì che lo Stadio San Paolo, l’unico impianto sportivo, per propria natura, idoneo ad accogliere competizioni calcistiche di carattere nazionale ed internazionale, soddisfi, con un opportuno atto concessorio, l’interesse pubblico a che la prima squadra di calcio della città ...

LRVicenza : Bentornato a casa Mimmo! ???? La bandiera biancorossa ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2022 . Mister Di… - epiphoned_ : @Dacos19918832 Sono d'accordo, e dovesse diventare ufficiale avremo modo di parlarne. E poi giudicheremo sul campo ?? - Noovyis : Un nuovo post (Ufficiale: Ginestra nuovo tecnico della Casertana. Accordo biennale con opzione per il terzo anno) è… -