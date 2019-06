Segnare 47 punti in una sola partita non basta per vincere una partita di finale NBA

agi

(Di giovedì 6 giugno 2019) Gara tre delle finali NBA sarà ricordata come quella delle grande assenze. Per Golden State, ai nastri di partenza, non ci sono Kevin Durant, Klay Thompson e Kevon Looney. E la loro mancanza si fa sentire immediatamente. Steph Curry sa che tutto sarebbe caduto sulle sue spalle ed è insolitamente aggressivo. Sa, inoltre, che dovrà stare in campo senza sosta e prendersi molte, forse troppe, responsabilità. Quello che non vorrebbe, invece, si realizza da subito, nei primi minuti: predicare nel deserto con i Warriors orfani dei loro solitidi riferimento in attacco. In casa Toronto, invece, in quei primi minuti segnano tutti e cinque i membri del quintetto. Pronti, via ed è subito 15-7 di parziale per i canadesi. Steve Kerr è costretto a chiamare timeout. Se la squadra balbetta in questo modo, non c'è speranza. I Raptors riabbracciano, ...

