Oroscopo 6 giugno : Sagittario ansioso - Ariete confuso : La prima metà dell'attuale settimana di giugno è stata archiviata. Di seguito l'Oroscopo per tutti i dodici segni zodiacali relativo alla giornata del 6 giugno 2019, con previsioni su amore, lavoro e salute. Previsioni 6 giugno 2019: la giornata Ariete: in questa giornata potreste essere piuttosto confusi e nervosi. Le risposte che cercavate da tempo tardano ad arrivare e questo vi fa arrabbiare. Attenzione anche a possibili cali fisici a causa ...

Oroscopo 11 giugno : impegni per Capricorno e Leone - buone notizie per Sagittario : Nella giornata di martedì 11 giugno molti segni zodiacali dovranno dedicarsi agli impegni lavorativi, come il Capricorno e il Leone, quest'ultimo però dovrà fare i conti anche con lo stress. Amore in prima linea per Scorpione, che passerà una giornata in compagnia dell'amato bene. Al contrario la Bilancia avrà qualche attacco di gelosia nei confronti del partner. Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 11 ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 5 giugno : Cancro lunatico - Sagittario affettuoso : L'oroscopo dell'amore per i single si avvale di transiti planetari favorevoli per attuare il sogno amoroso di ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrologiche di mercoledì 5 giugno spingono ciascun simbolo a fare di più, superando la propria mancanza di fiducia in sé stessi. Buone novità nelL'oroscopo dell'amore di mercoledì Ariete: tenete a bada un atteggiamento altalenante che passa dalla malinconia alla risolutezza, con una nonchalance ...

Previsioni astrologiche 5 giugno : Scorpione bizzoso - Sagittario brioso : Mercoledì 5 giugno 2019 troviamo Marte, Mercurio, la Luna ed il Nodo Lunare sui gradi del Cancro mentre Urano assieme a Venere stazioneranno nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove resterà nel segno del Sagittario. Nettuno stabile in Pesci ed il Sole nel segno dei Gemelli. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro passionale Ariete: umore basso. Le dissonanze astrologiche della ...

Oroscopo 4 giugno : Cancro polemico - Sagittario vittorioso : Nuovo appuntamento con l’Oroscopo del 4 giugno. Si anticipa che alcuni segni zodiacali devono affrontare delle questioni spinose mentre altri devono ritrovare la serenità perduta. Leggete le previsioni astrologiche per sapere se avrete sicurezze durante la giornata di martedì dal punto di vista del lavoro e dell’amore. Oroscopo di martedì 4 giugno da Ariete a Vergine Ariete – È il momento di superare un po' di ostacoli. Sicuramente arriveranno ...

L'oroscopo di domani 4 giugno : Leone orgoglioso - Sagittario irrequieto : L'oroscopo di martedì illumina ciascun segno zodiacale, elargendo dei consigli utili per i sentimenti e per il successo professionale. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Buone opportunità nelL'oroscopo di martedì Ariete: sono in vista dei cambiamenti soddisfacenti per voi amici dell'Ariete, che potrebbero riguardare la vostra professione o gli affetti. In ogni caso la vostra mente è aperta a questo rinnovamento e beneficia di ...

Previsioni astrologiche del weekend 1 e 2 giugno : sottotono l'amore del Sagittario : Il primo mese della stagione estiva ha avuto inizio. Le stelle sono pronte a dare le loro Previsioni per il primo weekend di giugno con le stelle per tutti i segni zodiacali con l'oroscopo amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno 2019. Se il Sagittario avrà problemi in amore, i Gemelli avranno due ottime giornate. Ariete: per i nati sotto questo segno sarà un bel fine settimana, con sole e mercurio dalla vostra ...

Oroscopo 13 giugno : Cancro innamorato - Scorpione determinato - lavoro al top per Sagittario : Giovedì 13 giugno il Sole nei Gemelli potrebbe favorire la loro generosità, anche l'Ariete si dimostrerà più aperto e meno rissoso soprattutto con il proprio partner. La Bilancia avrà dei buoni risultati sul luogo di lavoro. Meno in forma il Leone e la Vergine, alle prese con il lavoro stressante. Di seguito le previsioni astrologiche della giornata di giovedì 13 giugno. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: più tranquilli. La vicinanza ...

Oroscopo 1 giugno : Capricorno stanco - Sagittario in cerca di risposte : Inizia un nuovo mese per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo quasi giunti alla giornata dell'1 giugno 2019 che fa prendere anche il via al primo fine settimana del mese. Nel dettaglio l'Oroscopo e le previsioni della giornata con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. Ariete: con Sole e Mercurio che sono favorevoli al segno le occasioni non mancheranno in questo giornata nell'ambito del lavoro. Tutto potrà ripartire in queste ore, ...

Sagittario : T’invito a meditare su quest’affermazione della scrittrice Radha Marcum: “La definizione spirituale di amore è che quando guardi la persona che ami, ami di più anche te stesso”. Spero che nelle prossime settimane ti succederanno cose... Leggi

Oroscopo 31 maggio : per il Sagittario contrasti sentimentali e lavorativi : Ultimo giorno del mese di maggio 2019 che prende il via per tutti e 12 segni zodiacali. Nel dettaglio tutte le novità che porterà la fine del mese e i cambiamenti astrologici in amore, lavoro e salute dei segni. Leggiamo come andrà la giornata e l'Oroscopo del 31 maggio mentre sta per prendere il via e ci avviciniamo al mese di giugno. Ariete: quella di oggi per voi sarà una giornata carica di emozioni. Ora è possibile, nel lavoro, incassare ...

Oroscopo Sagittario - giugno : soluzioni per i sentimenti - recupera il fisico : Il mese di giugno è alle porte per tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Vediamo le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute inerenti il sesto mese dell'anno con i consigli per affrontarlo nel migliore dei modi. Quello di maggio per il segno del Sagittario è stato un mese stressante con tensioni e agitazioni in campo professionale, ma anche sentimentale che hanno creato dei problemi a livello psicofisico. ...

Oroscopo estate - Sagittario : energie in aumento e traguardi facili : I nativi del segno del Sagittario, in questa estate 2019, avranno una carica erotica fuori dal comune e tante energie da spendere per eventuali progetti lavorativi e finanziari. Sarà una stagione in cui potrete intraprendere un percorso importante che, alla fine, vi porterà alla realizzazione di molti dei vostri progetti. Sarà anche un'estate di rinnovamento dal punto di vista delle amicizie. Amore e affetti Per i sentimenti, questa estate, non ...

L'oroscopo del giorno 30 maggio - previsioni da Bilancia a Pesci : giovedì Sagittario 'top' : L'oroscopo del giorno giovedì 30 maggio 2019 è pronto per essere consultato da voi lettori, come noi amanti della buona Astrologia. In evidenza quest'oggi l'attesa classifica con le stelline quotidiane e di contorno, come da prassi, le previsioni riservate agli ultimi sei segni. Ansiosi di sapere quali sono i segni favoriti a metà settimana? Dunque, iniziamo con il dare le giuste direttive in merito alla prossima giornata risaltando i simboli ...