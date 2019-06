Messi | storia di un campione su Spike in prima tv il 9 giugno

dituttounpop

(Di giovedì 6 giugno 2019)di unintv free suil racconto della leggenda del calcio contemporaneoL’appuntamento è per domenica 9al canale 49. Altri tre appuntamenti sportivi nelle domeniche successiveSe il campionato è finito e gli appassionati di calcio si possono consolare tra Mondiali Femminili, Under 20, Europeo Under 21,regala 4 domeniche dedicate agli appassionati di sport con film e documentari sul calcio.Si inizia il 9alle 21:30 con latv free didi uncon la regia di Álex de la Iglesia e la sceneggiatura a cura dell’ex calciatore argentino Jorge Valdano, incentrato sulla vita e sulla carriera del fuoriclasse argentino.di ununisce esclusivo materiale di repertorio, ricostruzioni interpretate da attori e interviste a ex calciatori e allenatori (César Luis Menotti, Diego Armando ...

pisto_gol : Leo Messi celebra Pep Guardiola “È il Miglior Allenatore nella storia del Calcio” Ma per gli Esperti in sondaggi er… - francysveisok : RT @RobertoSavino10: Messi alla Juve è impossibile. Perchè poi, all'improvviso, il miglior giocatore della storia diventerebbe per tutti Pe… - MunWalcher : RT @RobertoSavino10: Messi alla Juve è impossibile. Perchè poi, all'improvviso, il miglior giocatore della storia diventerebbe per tutti Pe… -