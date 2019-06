Gennaro Lillio non vincerà il Grande Fratello? Parla Malgioglio

Grande Fratello - Francesca De Andrè si infila nel letto di Gennaro Lillio : sì - è successo : Non sono più voci, gossip, rumors: nella casa del Grande Fratello, ora, è tutto alla luce del sole. Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono baciati davvero, senza nascondersi in armadi o sotto alle coperte. Una passione da tempo travolgente e adesso esplosa senza indugi. Ormai certo, insomma, ch

Grande Fratello 16 : Francesca De André e Gennaro Lillio - baci appassionati a letto (video) : Effusioni sempre più esplicite fra Francesca De André e Gennaro Lillio nella casa del Grande Fratello 16. A pochi giorni dalla finale del reality show di Canale 5, i due stanno ormai lasciando cadere ogni freno inibitore e sono più vicini che mai.Stamattina, distesi sui divanetti del salotto, i due inquilini di Cinecittà si sono accoccolati e baciati teneramente sul viso senza tenere conto degli occhi indiscreti delle telecamere (video). Il ...

Grande Fratello : Gennaro Lillio pensa alla finale e fa un annuncio : Gennaro Lillio parla del possibile vincitore del Grande Fratello 2019 Il conto alla rovescia è iniziato. Lunedì prossimo in prima serata su Canale5 andrà in onda la finale del Grande Fratello. La sedicesima edizione del reality, targata Barbara d’Urso, ha appassionato il pubblico dell’ammiraglia Mediaset, segnando un nuovo successo per la conduttrice partenopea. In queste ore Gennaro Lillio e Francesca De Andrè hanno iniziato a ...

Grande Fratello - il bacio appassionato tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : pace fatta : Francesca De Andrè è uscita finalmente allo scoperto. Dopo le liti degli ultimi giorni con Gennaro Lillio i due hanno finalmente fatto pace e non solo. La gelosia provocata dalla presenza nella casa della bionda tutta curve Taylor Mega aveva portato molte tensioni tra i due, con la De Andrè che avev

Gennaro Lillio bacia Francesca De Andrè : pace fatta al Grande Fratello : Grande Fratello 16: Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono baciati È arrivata la tregua tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. In queste ore la coppia ha messo da parte ogni astio e si sarebbe lasciata andare alla passione. Il risveglio per il modello partenopeo e la figlia del cantante ha portato una serie di tenerezze. Le immagini del Grande Fratello hanno immortalato Francesca e Gennaro insieme nel letto. Nascosti da un cuscino i due ...

Grande Fratello 2019/ Baci sotto il cuscino per Francesca De André e Gennaro Lillio : Grande Fratello 2019, anticipazioni e news. Tarda ad arrivare la pace tra Francesca De André e Gennaro Lillio: lei è pronta ad andare via

Pace fatta! Francesca De André e Gennaro Lillio ... baci sotto il cuscino : Francesca De André e Gennaro Lillio non riescono a stare lontani e dopo la fuorisa lite seguita alla diretta del Gf16, i due hanno fatto Pace scambiandosi un appassionato bacio. I due concorrenti del Grande Fratello 16 dopo quasi ventiquattro ore di silenzio dalla furiosa litigata, hanno fatto Pace scambiandosi degli appassionati baci sotto il cuscino nella speranza, forse, che gli spettatori non se ne accorgessero.-- Le ...

GF : Francesca De Andrè tenta un riavvicinamento con Gennaro Lillio? : Francesca De Andrè fa una richiesta a Gennaro Lillio al Grande Fratello Continua ad esserci un’aria gelida tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio al Grande Fratello. La diretta di lunedì scorso ha destabilizzato i due concorrenti del reality portando a una frattura profonda nel loro rapporto e creando tensioni anche in casa. In queste ore, dopo una giornata trascorsa ignorandosi, Francesca De Andrè ha cercato un riavvicinamento con ...

GF16 - Gennaro Lillio : “E’ un falso calcolatore” le accuse arrivano dirette da un ex concorrente : Gennaro Lillio è un falso calcolatore, ecco le accuse che piovono direttamente da un ex concorrente di questa edizione del Grande Fratello Cristian Imparato è stato uno degli ospiti di oggi di Pomeriggio 5. In studio, Barbara d’Urso non poteva non parlare della furiosa lite avvenuta ieri sera, subito dopo la diretta del GF 16, tra Francesca … Continue reading GF16, Gennaro Lillio: “E’ un falso calcolatore” le accuse ...

Cristian Imparato su Gennaro Lillio : “E’ fasullo. Non credo che…” : Pomeriggio Cinque: Cristian Imparato boccia Gennaro Lillio al Grande Fratello Cristian Imparato è stato uno degli ospiti di oggi di Pomeriggio 5. In studio, Barbara d’Urso non poteva non parlare della furiosa lite avvenuta ieri sera, subito dopo la diretta del GF 16, tra Francesca De André e il bel modello Gennaro Lillio. Il cantante non crede affatto alla buona fede del concorrente, anzi. Cristian ritiene che Gennaro stia sfruttando ...

GF16 - INCREDIBILE : Gennaro Lillio chiede l’intervento del GF nei confronti della De Andrè : Francesca De Andrè ennesima lite dentro la casa del GF, un attacco verbale contro Gennaro che ha portato il ragazzo napoletano a chiedere l’intervento del GF Ieri sera, lunedì 3 giugno, nel corso della semifinale del Grande Fratello 16 Francesca De Andrèe Gennaro Lillio hanno cominciato a discutere animatamente. La lite è degenerata nella notte e verso le 2:30 … Continue reading GF16, INCREDIBILE: Gennaro Lillio chiede ...

GF16 : Scontro Fisico tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio! : Violenta lite al Grande Fratello tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Tra i due c’è stato anche un contatto Fisico molto violento. Ecco cosa è successo durante la notte al GF 16! Gli spettatori del Grande Fratello hanno assistito, durante l’ultima diretta, ad una litigata epocale tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Fattore scatenante della lite? La presunta gelosia di Francesca nei confronti di Taylor Mega, ospite temporaneo ...

Gennaro Lillio - regalo sorella Maria : “Non mi lasciare più” : sorella Gennaro Lillio: parole commoventi per il concorrente del Gf 16 Anche questa sera Gennaro Lillio ha ricevuto una sorpresa da parte di sua sorella Maria. Quest’ultima non vede l’ora di poter abbracciare sia lui sia Guido, l’altro fratello. Gennaro ha intenzione di conoscere meglio Maria: sono cresciuti stando lontani e ora vogliono recuperare tutto […] L'articolo Gennaro Lillio, regalo sorella Maria: “Non mi ...

FRANCESCA DE ANDRE'/ 'Con Gennaro Lillio non faccio la gatta morta' - Grande fratello - : FRANCESCA De André durante la diretta del Grande fratello 16 smentisce il bacio con Gennaro Lillio e a chi l'accusa di essere una gatta morta dice...