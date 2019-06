Dead Cells | l' edizione Action Game of the Year arriverà ad agosto in formato

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) Come segnala Gematsu, il publisher Merges pubblicherà una nuovafisica "of the" didi Motion Twin per PlayStation 4 e Switch il 20in Nord America e il 23in Europa, ha annunciato la società.L'fisica di include un portachiavi esclusivo, un nuovo art book e una copertina reversibile. Il gioco include l'aggiornamento "Rise of the Giants" pubblicato di recente., recensito sulle pagine di Euror.it, è ora disponibile digitalmente per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Leggi altro...

Eurogamer_it : #DeadCells 'Action Game of the Year' arriverà ad agosto in formato fisico. - PS3zone_IT : Annunciata una nuova edizione fisica per Dead Cells! -