Ben 17 problemi risolti su device Huawei e Honor con l’aggiornamento di giugno

Rimosso l’aggiornamento Samsung Galaxy S10 di maggio - problemi maggiori dei Benefici : Una mossa drastica e in parte inaspettata quella relativa all'ultimo aggiornamento del Samsung Galaxy S10 di maggio. I problemi raccontati sulle pagine di OM per il firmware del corente mese sono stati superati con l'unico intervento possibile: quello di ritirare il pacchetto software e lavorare dunque ad uno sostitutivo. Ricordiamo le anomalie riscontrate dall'ultimo aggiornamento del Samsung Galaxy S10 a seguito della prima distribuzione ...

Beatrice Valli torna a parlare dopo i problemi di salute : 'Devo cercare di volermi Bene' : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli nell'ultimo periodo non sta affatto passando un buon momento. La compagna di Marco Fantini tramite una risposta fornita ad una sua follower ha fatto chiarezza sulle sue reali condizioni di salute. Nei mesi scorsi la Valli è stata costretta ad un ricovero d'urgenza a causa di alcune fitte all'addome. In quell'occasione la ragazza nonostante avesse detto riferito di essere sottoposta ad una ...

Ancora incomBenti problemi EA Sports e FIFA 19 il 16 maggio : mancato collegamento ai server : Tornano purtroppo attuali i problemi EA Sports oggi 16 maggio, con inevitabile coinvolgimento anche per coloro che giocano a FIFA 19 come si può facilmente immaginare. Una situazione che in qualche modo avevamo vissuto anche qualche giorno fa, precisamente lo scorso 5 maggio come si potrà notare dal nostro articolo di allora, anche se in quel frangente l'emergenza tutto sommato rientrò abbastanza velocemente. La situazione può essere ...

ATP Marrakech – Benoit Paire trionfa in finale : il francese stende senza problemi Pablo Andujar : Benoit Paire si aggiudica la finale dell’ATP di Marrakech: il tennista francese batte Pablo Andujar in due set con il punteggio di 6-2 / 6-3 Tante le finali in questa domenica di grande tennis in giro per il mondo. Sulla terra rossa dell’ATP di Marrakech, ad alzare le braccia al cielo è Benoit Paire, vincitore della finale del pomeriggio. Il tennista francese trionfa in 1 ora e 5 minuti di gioco, battendo lo spagnolo Pablo Andujar in due ...

MotoGp – Vinales ad Austin per far Bene : “i problemi che avevamo erano facili da risolvere” : Vinales non nasconde il suo ottimismo dopo le seconde prove libere del Gp di Austin: le parole dello spagnolo della Yamaha al termine della prima giornata in pista in Texas Giornata positiva in pista, in Texas, per la Yamaha: Maverick Vinales ha chiuso le Fp2 del Gp di Austin al primo posto, mentre Valentino Rossi ha terminato le sue prove al terzo posto, alle spalle di Marquez. Un risultato, quello di oggi, che fa sorridere Maverick ...