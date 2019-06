Amazon Music Unlimited è gratis per un mese | senza obbligo di rinnovo

Su Amazon Music arrivano i testi delle canzoni : Se amate cantare le canzoni preferite e siete utenti Amazon Music, abbiamo un'ottima notizia per voi: da oggi potrete seguire il testo dei brani L'articolo Su Amazon Music arrivano i testi delle canzoni proviene da TuttoAndroid.

Amazon Music Unlimited è gratis per tre mesi - senza obbligo di rinnovo : Una nuova allettante promozione si aggiunge alle offerte di oggi di Amazon, valide per oggi e i prossimi giorni, e riguarda il servizio di Musica in streaming del colosso americano: Amazon Music Unlimited.

Amazon potrebbe lanciare un servizio di musica in streaming ad alta definizione : Sembra che Amazon sia in trattativa con diversi detentori di diritti musicali per lanciare un servizio di musica in streaming ad alta definizione.

Amazon lancia negli un servizio di musica gratuito con pubblicità per gli utenti Echo : Amazon ha annunciato il lancio negli USA di un servizio musicale gratuito supportato da pubblicità disponibile per chi vuole riprodurre musica su un altoparlante Echo

Su Amazon volano le vendite del musical "Notre Dame de Paris" dopo il rogo : I dvd del musical franco-canadese "Notre Dame de Paris" sono molto richiesti dopo l'incendio nella cattedrale ed occupano la nona posizione nella lista dei dischi più venduti nel segmento francese

Apple Music supportato da Amazon Alexa sugli smart speaker di Sonos : Gli abbonati Apple Music negli Stati Uniti e nel Regno Unito possono ora controllare la riproduzione della Musica sugli altoparlanti Sonos tramite Amazon Alexa

Amazon sfida Spotity nello streaming di musica gratis : Il quartier generale di Amazon a San Francisco (foto di Smith Collection/Gado/Getty Images) Amazon ha iniziato le trattative per lanciare un servizio di streaming musicale gratuito supportato da pubblicità, inserendosi così tra i concorrenti di Spotify. A dare la notizia sono fonti a conoscenza del piano di Amazon, che raccontano tramite Billboard di come il gigante dell'ecommerce voglia inserire il servizio di streaming musicale nei suoi

Amazon - musica in streaming gratis?/ Un'alternativa a Spotify con supporto pubblicità : Amazon, musica in streaming gratis? Presto Un'alternativa a Spotify grazie anche al supporto della pubblicità: l'indiscrezione di Billboard