5 consigli utili per avere un’abbronzatura rapida e perfetta

dilei

(Di giovedì 6 giugno 2019) Con l’estate che si avvicina, tutti hanno il sogno di ottenere, ma quali sono i trucchi per abbronzarsi velocemente? Ce ne sono molti, primo tra tutti il consumo di cibi che contengono melanina, ma non dimenticare che esistono prodotti che lavorano come attivatore di abbronzatura. Attenzione però a non cadere nella trappola dei falsi miti legati all’abbronzatura, che rischiano di creare danni alla tua salute. I cibi che aiutano ad abbronzarsi velocemente Peraiuta consumare alcuni alimenti, che vengono definiti cibi abbronzanti. Per abbronzarsi velocemente tio di inserire nella tua dieta alimenti che contengano un attivatore di melanina, come il betacarotene, sempre presente in tutti i cibi di colore rosso o arancione. Altri aiuti per abbronzarsimente vengono da: radicchio, cicoria, lattuga, broccoli, ...

dontleavemetae : Secondo me Chan è quel tipo di migliore amico con cui fai un sacco di idiozie insieme ma quando hai bisogno di aiut… - Silicon_Italia : Fortinet: consigli utili su come tutelare i dati personali a un anno dal GDPR - - BLQairport : Accorcia la fila! Segui alcuni consigli utili per sveltire le procedure ai controlli di sicurezza! #traveltips -