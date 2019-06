Realiti | ospiti e anticipazioni di stasera 5 giugno 2019 su Rai 2

termometropolitico

(Di mercoledì 5 giugno 2019)disu Rai 2alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda– Siamo tutti protagonisti. La trasmissione, seppur in ritardo rispetto alle previsioni iniziali, finalmente approda al suo primo appuntamento. Timoniere del programma sarà il giornalista ed ex inviato delle Iene Enrico Lucci che guiderà il pubblico alla scoperta del mondo dei social. Obiettivo principale è quello di mostrare, attraverso anche la presenza dispeciali, quanto le nuove tecnologie abbiano cambiato i desideri delle persone comuni. Ma cosa succederàdiTra poche ore salperà la nave di. La puntata si aprirà con la gara di otto concorrenti inconsapevoli che, come il povero Jim Carrey in The Truman Show, si sfideranno durante la diretta. Protagonisti ...

