ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Sandra Rondini Mentre la Duchessa del Sussex può continuare a vestirsi e truccarsi quasi fosse una diva hollywoodiana, alla futura Regina d'Inghilterra è richiesta modestia in abiti e make up. Assolutamente vietato ilche sfoggia: ilimpone acolori pastello e delicati Make up in toni delicati controlo da star hollywoodiana. La competizione traMiddleton eMarkle si gioca davvero su tutti i campi e non solo nei vestiti e nei gioielli extralusso che la Duchessa del Sussex ama esibire in pubblico, facendo storcere il naso ai contribuenti inglesi, quando, invece, colei che un giorno sarà Regina del Regno Unito non solo ricicla gli abiti, ma ne indossa di molto meno costosi nelle occasioni ufficiali e persino low cost nella vita di tutti i giorni. Ultimamente lo scontro tra le due si è spostato anche nel campo della bellezza ...

Italia_Notizie : Quel rossetto rosso fuoco di Meghan che a Kate è proibito dal protocollo - SimoniManoli : Lasciati quel rossetto che tanto piaceva a me, quando baciavi lui - lamotrigino : @rouletterussa_ Diciamo che tutto in quel matrimonio era parecchio kitsch da matrimonio dell'entroterra siciliano,… -