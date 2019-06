Praga | la protesta più grande dalla fine del comunismo

Bufala su twitter : “Zingaretti dice di aver protestato contro i russi a Praga - ma aveva 3 anni”. Lui però parla di Afghanistan : In uno dei passaggi dell’ultima puntata di Bersaglio Mobile (La7), Enrico Mentana intervista i leader dei tre principali schieramenti politici. Il primo è proprio il segretario Pd Nicola Zingaretti. In uno dei passaggi si parla di Europa: “la cosa peggiore che può accadere in questa Europa – dice il segretario dem – è che qualcuno la distrugga e lasci le famiglie degli europei da sole in mano ai russi, ai cinesi… io ...