La pace apparente tra Lega e M5s

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L'accordo-5Stelle sullo sblocca cantieri congela per ora la crisi di governo. E da questo momento nulla è più un tabù pur di rimanere in sella. Lo sforamento del 3% e il rimpasto più vicino, come ipotizza il Corriere della Sera. Una manovra bis da 3,5 miliardi l'anno, come preannuncia La Stampa con la Repubblica per evitare le sanzioni Ue. Ma si tratta pur tuttavia di una “armata”, titola Il Fatto Quotidiano. E comunque fragile. Precaria. O di una “Comica finale” come strilla Il Giornale. Mentre il presidente del Consiglio sceglie il Vietnam vero a quello parlamentare o di maggioranza, lontano dall'Italia. Il punto è che la politica di casa nostra è sfilacciata, e la narrazione che ne propongono i giornali segue questo andazzo senza riuscire a ricomporne il quadro. E chi forse meglio ne fotografa la sintesi è l'incipit di una cronaca del Corriere: “Il richiamo del presidente ...

