Huawei è pronta a firmare un accordo di non spionaggio con gli USA

Caso Google-Huawei : Codacons è pronta a scendere in campo in difesa dei cittadini italiani : Il Codacons si prepara a intervenire in difesa degli utenti Huawei, che dopo il ban commerciale negli USA rischiano di vedere lesi i propri diritti. L'articolo Caso Google-Huawei: Codacons è pronta a scendere in campo in difesa dei cittadini italiani proviene da TuttoAndroid.