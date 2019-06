Cremona | approfitta della coda per il selfie con Salvini per molestare una ragazzina

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Attende la fine del comizio, quando la gente si mette in fila, ai piedi del palco, nell’attesa di fare uncon Matteo. È quella, nella testa di Luca Todde, 50enne sardo ma residente a Bergamo, l’occasione giusta. Non era la prima volta che lo faceva, ammetterà più tardi. E così si struscia, con i pantaloni ma mutande sotto, contro unadi 16 anni, inper una foto col ministro leghista. Identificato, su disposizione del pm Milda Milli l’uomo è stato arrestato dagli agentisquadra mobile diimpegnati lunedì sera ai giardini pubblici nel servizio d’ordine approntato per la visita del vicepremier.era aper sostenere il candidato sindaco di centrodestra in vista del ballottaggio di domenica. Il 50enne é finito in manette con l’accusa di violenza sessuale. Era la tarda serata di lunedì, quasi le 23, quandoha terminato di ...

