Concorso navigator | il test si terrà alla Fiera di Roma | un punto per le risposte corrette

(Di mercoledì 5 giugno 2019) I poco più di 53mila candidati preselezionati sosteranno ilselettivo per diventarenei giorni di martedì 18 (inizieranno i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera C, estrattapresenza della Commissione di Vigilanza), mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, in sessioni distinte. Ilselettivo costituito da 100 domande a risposta multipla, da concludere in 1 ora e 40 minuti, mira a selezionare 2980, il cui compito sarà quello di affiancare i Centri per l'Impiego nella selezione di offerte di lavoro per i beneficiari del reddito di cittadinanza. I candidati selezionati dovranno recarsi nel giorno ed ora stabiliti presso la sede di svolgimento della prova, ovvero ladi. L'ingresso da utilizzare sarà quello Nord, il Padiglione numero 9 per il check-in e per le informazioni su come raggiungere ildi identificazione. Prima dell'inizio del ...

