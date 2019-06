Cobolli Gigli | «Sarri può allenare in tuta o senza | ma ci vuole classe Quel dito medio

ilnapolista

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Tra le tante voci bianconere interpellate per esprimere la propria opinione sul possibile arrivo di Mauriziosulla panchina della Juve, oggi ha parlato a Radio KissKiss anche. L’ex presidente della Juve, che ha ricoperto l’incarico tra il 2006 e il 2009, non vedrebbe di buon occhio il tecnico toscano «Da tifoso dico no, da dirigente forse sì.non ha, a prescindere dallao meno. Poiche mostrò ad alcuni tifosi della Juve se lo metta in un altro posto. Credo che l’avvocato Agnelli non avrebbe optato per uno come lui»non riesce a conciliare la figura dicon l’immagine della Juve e ancor meno può dimenticare il gestaccio di. Nonostante questo ne riconosce il valore tecnico, ma anche l’assoluta mancanza diche ha tirato suse lo rimettesse in un posto dove dovrebbe ...

