Casting per la nuova edizione di ' Amici' alla presenza di Stash e per un progetto teatrale

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Sono partite le selezioni per la prossimadel ben noto talent, condotto da Maria De Filippi e in onda sulle reti Mediaset. I prossimisi svolgerannodidei The Kolors. Si tratta di una occasione davvero imperdibile per quanti aspirano ad essere ammessi al celebre talent televisivo e che magari sono anche fans del cantante. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la realizzazione di un importantedel Teatro Instabile.e '' Le selezioni per la prossimadi, il noto talent di successo in onda sulle reti Mediaset e condotto da Maria De Filippi, sono già iniziate, come peraltro vi avevamo dato notizia in un nostro precedente articolo. Ora però dobbiamo segnalare la importante opportunità, offerta da Witty TV e non solo, di partecipare a undi uno dei giudici del programma, ...

enCASTingcalls : ITALY: Mixed Race/Black attori uomini, 30-50, Italiano (fluente), per riprese in Roma [P] #italy #roma #italian… - makeRecruiting : Sto cercando delle ragazze Africane protagoniste per un cortometraggio. Mi sto occupando dei casting in collaborazi… - gianm04 : @Forchielli Si sentono tante volte anche queste: Dare la solidarietà Abbandonati dalle istituzioni Partito il casting per .... -