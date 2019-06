Temptation Island | Gemma Galgani e Giorgio Manetti potrebbero partecipare al reality show

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, è giunto al termine per questa stagione e riprenderà il prossimo settembre. Intanto una delle protagoniste del Trono Over,, potrebbealla nuova edizione diche dovrebbe andare in onda verso l’inizio di luglio nella versione Nip e Vip. A quanto pare, lafarà parte del cast delestivo insieme al suo nuovo compagno, Mario, conosciuto all’interno del programma Uomini e Donne. Tra i tentatori, invece, potrebbe esserci, ex protagonista del Trono Over ed ex della dama torinese. Per il sesto anno di fila a condurre ilsarà Filippo Bisciglia che in un video sui social svela i primi retroscena del tanto atteso programma. Le registrazioni avverranno tra pochi giorni. Difatti, l’inviato si trova già in Sardegna ed è in attesa dell’arrivo dei concorrenti e della ...

