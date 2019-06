Sblocca cantieri | telefonata Salvini-Di Maio Governo  a un passo dall’accordo Video

Sblocca cantieri - c’è l’accordo Lega-Cinquestelle sulla sospensione (parziale) del codice : Il premier sulla proposta di congelamento del codice appalti presentato dal Carroccio: propone un’improbabile reminiscenza del vecchio codice, che è ormai abrogato. Salvini: non faccio cadere il governo, ma il codice va cambiato...

Sblocca cantieri - Lega : “Non ritiriamo Stop codice appalti”. Fraccaro : “Emendamento non previsto ma siamo leali” : Questo super-emendamento della Lega creerebbe il caos afferma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Torino, mentre da Roma, al termine di una riunione m5S-Lega, il viceministro dell’Economia, Massimo Garavaglia si trincera dietro svariato “no comment”. Per Roberto Calderoli invece: “L’emendamento serve a Sbloccare il Paese” e il presidente dei senatori del Carroccio, Massimiliano Romeo è ...

Giuseppe Conte - appello alla Lega : "Mi raccomando - sullo Sblocca cantieri si rischia il caos" : "Mi raccomando". Giuseppe Conte usa queste parole per il suo appello "agli amici della Lega, di cui non metto in discussione la buonafede". Il tema è quello del Dl sblocca-cantieri su cui il premier si è schiantato lunedì sera. Il rifiuto del sottosegretario leghista all'Economia Massimo Garavaglia

Sblocca cantieri - Salvini : “Nessuna polemica. Entro oggi pomeriggio accordo - si torna a scavare” : “Se un decreto lo chiami ‘Sblocca cantieri’ devi metterci dEntro delle regole che li sblocchino e rendano più facile la vita agli imprenditori. Entro oggi pomeriggio c’è l’accordo sullo Sblocca cantieri e si torna a lavorare”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Mirandola. cantieri, Conte: 'Modifiche Lega rischiano di creare caos'. Salvini: 'Sono fiducioso in ...

Sblocca cantieri verso l'accordoSvolta - Di Maio-Salvini "fiduciosi" : Durante l’incontro a Palazzo Chigi sul decreto Sblocca cantieri la Lega fa muro e non ritira l’emendamento al provvedimento che sospende per due anni il codice degli appalti. E così Conte, visibilmente irritato, ha rinviato, dopo neanche un’ora, la seduta Segui su affaritaliani.it

Sblocca cantieri - Siri : “M5s perchè deve dire no? Stop a codice degli appalti non è misura per far cadere il governo” : L’emendamento allo “Sblocca cantieri” approntato dalla Lega (non concordato con il Movimento 5 Stelle) prevede lo Stop per due anni al ‘codice degli appalti‘ una norma che sta creando scompiglio all’interno del governo. “Non stiamo cercando l’incidente per far cadere il governo e far ricadere la colpa sul m5s. Salvini e tutti noi siamo concentrati perché questo governo vada avanti, se fa le ...

Nuovo appello di Conte alla Lega sul decreto Sblocca-cantieri : “Non c’è tempo da perdere” : Dopo l’ultimatum del premier Conte alla Lega, ieri sera, un Nuovo appello al Carroccio parte oggi da Torino. Stavolta il tema è il Codice degli Appalti: «Faccio un appello agli amici della Lega, non metto in discussione la loro buona fede. Questo super emendamento è stato presentato adesso, dopo aver rimesso in discussione lavoro di mesi, ha portat...

GIuseppe Conte alla Lega : "Il superemendamento sullo Sblocca cantieri rischia di creare caos" : “Mi raccomando”. Dopo il discorso agli italiani di ieri, dopo essere stato costretto a interrompere la riunione sullo sblocca cantieri perché la Lega non aveva intenzione di cedere sulla sospensione del codice degli appalti, Conte fa un nuovo appello al Carroccio: “Il tempo è poco dice”. E non nasconde che “il superemendamento rischia di creare caos”. Salvini, dopo il botta e risposta a ...

Governo - Toninelli a Radio24 : “Sblocca cantieri? Da Salvini il più grande No in un anno di lavoro” : “A Salvini che dice che non vuole far cadere il Governo e andare avanti chiedo di venire al tavolo” tecnico sullo sblocca cantieri, “la campagna elettorale è finita”. Così il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, intervistato a Radio24 commenta in diretta le parole del vicepremier che, in contemporanea su Rtl, dice di di voler fare cadere l’esecutivo ma che “il Governo è pagato per fare”. Per ...

Sblocca-cantieri e decreto crescita : nessuna intesa tra Lega e M5S : Il vertice sul decreto Sblocca-cantieri era stato convocato inizialmente per le 17:30 di oggi, lunedì 3 giugno 2019, ma è stato poi spostato alle 20, ossia dopo la seguitissima conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte che ha tirato le orecchie ai due partiti di maggioranza. Tirata d'orecchie che, nonostante le parole apparentemente concilianti via Facebook di Salvini e Di Maio, pare non aver sortito alcun effetto concreto.Infatti alle 20 ...