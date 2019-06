Platini attacca la Fifa | “Contro di me un complotto”

ilnapolista

(Di martedì 4 giugno 2019) La Gazzetta dello Sport riporta il duro attacco di Michelalla. L’accusa è di avergli impedito di diventare presidente. “Sospetto ci sia stato un complotto die Tas per impedirmi di diventare presidente. Loro sono amici… Blatter fino al 2013 è stato un buon presidente, poi ha lavorato affinché tutti potessero diventare presidenti tranne”. Una cospirazione contro di lui, di cui avrebbe approfittato Infantino, in procinto di essere rieletto: “Un ottimo avvocato e segretario generale, ma non ha la credibilità e la legittimazione per fare il presidente. Dopo quello che mi è successo ha pensato di candidarsi, ma in Svizzera qualcuno pensa che fosse già informato…”. A Parigi, di fronte ai giornalisti di sei paesi,si è sfogato, in attesa di poter tornare a coprire cariche calcistiche a partire da ottobre, quando scadrà la ...

