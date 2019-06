Meteo | l' estate parte in quarta | conto alla rovescia per l' arrivo dell' anticiclone

Meteo : temporali al nord - estate al sud/ Aria africana e temperature sopra i 30° : Il Meteo dei prossimi giorni: temporali al nord mentre al centro sud arriverà l'estate con temperature che supereranno i 30 gradi

Meteo - con Giugno “esplode” l’Estate su gran parte d’Europa e del Mediterraneo ma attenzione a freddo e maltempo sempre in agguato [MAPPE e DETTAGLI] : Previsioni Meteo – Il modello di inizio Giugno sull’Europa svela finalmente l’affermazione di condizioni di inizio estate con profonde depressioni sull’Europa occidentale che determinano un’avvezione calda su un’ampia fetta del Vecchio Continente. Durante il corso di questa settimana, sono attese anche condizioni dinamiche con diffuse e violente tempeste su parti dell’Europa centro-occidentale. Ecco allora una panoramica delle condizioni che ...

Meteo - esplode l'estate ma resta alto il rischio temporali : Inizio di settimana con l'Italia divisa in due: sole e caldo al Nord, ancora rovesci al Sud specie nel pomeriggio. Nel weekend ondata di temperature africane soprattutto sulla costa tirrenica e nelle isole

Meteo : assaggio d’estate sul litorale romano - numerose presenze : Dopo settimane di Meteo incerto e temperature al di sotto della media, oggi, nel giorno della Festa della Repubblica, sono numerose le presenze sul litorale romano, in un primo assaggio d’estate. Non si registra il pienone ma da metà mattinata l’afflusso è aumentato progressivamente, soprattutto verso le spiagge di Maccarese, Ostia, Fiumicino e Fregene, con traffico sulle principali arterie dirette sulla costa. L'articolo Meteo: ...

Meteo - è in arrivo l’estate : inizio settimana ancora incerto con temporali - poi scoppia il caldo : Dopo l'ultimo mese di maggio, decisamente autunnale dal punto di vista Meteorologico, ormai alle spalle, giugno sarà più clemente e segnerà l'inizio dell'estate. E' quanto affermano gli esperti, secondo i quali nel corso della settimana che sta per cominciare il termometro potrà addirittura arrivare a toccare i 38 gradi centigradi. Ma, prima, bisognerà sopportare qualche altro giorno di instabilità, con rovesci e pioggia soprattutto sulle ...

Meteo : oggi 1 Giugno 2019 inizia l'estate Meteorologica - ancora disturbi al sud! : oggi 1 Giugno fa ufficialmente il suo ingresso in Italia l´estate Meteorologica, da non confondere con l´estate astronomica che avrà inizio il 21 Giugno 2019 con l'affascinante solstizio...

Benvenuto Giugno 2019 : oggi inizia l’estate Meteorologica - tra pochi giorni il Solstizio : Giugno 2019 è ormai iniziato, oggi è il primo giorno dell’estate meteorologica, mentre sarà necessario attendere ancora qualche giorno per quella astronomica: quest’anno il Solstizio d’Estate cade infatti il 21 Giugno alle 15:54 UTC (17:54 ora italiana). Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il Solstizio è definito come “il momento ...

Meteo Giugno - le Previsioni per l’Italia : verso un’improvvisa Estate dopo il Maggio più freddo di sempre : Meteo Giugno – Domani, Sabato 1 Giugno, inizierà l’Estate Meteorologica 2019: gli ultimi aggiornamenti per l’Italia, in base alle mappe di tutti i principali modelli (nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo possiamo osservare le carte dello statunitense GFS e dell’europeo ECMWF), sono particolarmente importanti perchè ribaltano la precedente tendenza a lungo termine e delineano uno scenario ampiamente ...

Previsioni Meteo per il week end - l'estate arriva sulla Penisola : Roma - La seconda metà della settimana vede finalmente la rimonta di un promontorio dell'alta pressione delle Azzorre verso il Mediterraneo centrale e parte dell'Italia. Le condizioni volgono dunque verso una fase più stabile, dopo una primavera quasi interamente caratterizzata da maltempo e temperature abbondantemente inferiori alle medie. Ma la fase di bel tempo non accomunerà lo Stivale intero. Se al Nord e sulle ...

Meteo - maltempo agli sgoccioli : da venerdì arriva l'estate : Il generale miglioramento parte da Toscana e Nordest. Sole e temperature in aumento per il weekend. Ma al Sud c'è ancora da aspettare

Meteo Alto Adige : nel weekend primo anticipo d’estate : Dopo settimane di temperature al di sotto della media, in Alto Adige inizia a vedersi il primo anticipo d’estate: durante il fine settimana è previsto tempo soleggiato con temperature fino a +30°C. Lunedì si prevede sole con rialzo delle temperature. In montagna invece resiste il clima invernale. I passi Stelvio e Rombo restano chiusi per pericolo valanghe. L'articolo Meteo Alto Adige: nel weekend primo anticipo d’estate sembra ...

Meteo - arriva l’Estate : in pochi giorni temperature in rialzo fino a 30 gradi : Quelle di giovedì saranno le ultime ore di diffuso maltempo e temperature sotto la media stagionale sulla Penisola. Da venerdì comincerà a farsi sentire l'influenza dell'Anticiclone delle Azzorre che in pochi giorni porterà a una improvvisa impennata delle temperature con uno sbalzo termico anche di 15 gradi, in particolare al nord. Le regioni meridionali però dovranno attendere ancora qualche altro giorno prima di disfarsi dell'ultimo ciclone ...

Alta Pressione con l’Estate Meteorologica : La fase instabile che ha caratterizzato parte di questa primavera sta giungendo al termine, a partire da giovedì 30 maggio avremo una graduale rimonta dell’Alta Pressione che garantirà un inizio di giugno con tempo più stabile e un progressivo aumento delle temperature. Ma partiamo per gradi, l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre si spingerà verso l’Europa orientale andandosi a collegare con un’altra Alta ...

Arriva il caldo! Meteo - scoppia l’estate : temperature fino a 32 gradi : Sole e caldo in arrivo.Il vortice di origine polare che sta interessando l’Italia scivolerà verso Sud nei prossimi giorni, nel contempo l’alta pressione delle Azzorre guadagnerà terreno sul resto delle regioni. Nel corso del prossimo weekend, tra sabato 1 e domenica 2 giugno, mezza Italia si troverà in piena estate, il resto dovrà fare i conti ancora con temporali e grandinate. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dalla giornata di ...