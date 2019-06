Maltempo | le piogge devastano il Ghana | morti e inondazioni

Maltempo - forti grandinate e piogge sul Salento : Maltempo, forti grandinate e piogge sul Salento Freddo, disagi e danni alle produzioni agricole si sono registrati in Puglia. Tra i Comuni più colpiti Ruffano, Parabita, Galatina, Sternatia e Poggiardo Parole chiave: Maltempo ...

Maltempo - copiose piogge a Tolentino : allagamenti e criticità : Disagi e criticita’ nel Comune di Tolentino a causa delle abbondanti piogge cadute in questi giorni e in particolare in queste ultime ore: ci sono stati allagamenti e piccoli smottamenti, specie nelle zone rurali e collinari. La situazione piu’ grave in contrada Pianibianchi, dove una sasso di grandi dimensione e’ scivolato nella conduttura di scarico, impedendo alle copiose acque cadute di defluire regolarmente, allagando la ...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : disagi e allagamenti per le forti piogge : In Friuli Venezia Giulia le intense precipitazione degli ultimi giorni hanno provocato disagi in varie località: segnalati numerosi allagamenti, con conseguenze soprattutto sulla viabilità e danni alle aree private come scantinati e garage. Le zone più colpite – spiega la Protezione civile regionale – sono Cividale, Premariacco, Trivignano, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Varmo Rivignano Teor, Romans d’Isonzo. Chiusi i guadi ...

Maltempo : piogge al Nord - allerta rossa in Emilia-Romagna : Maltempo: piogge al Nord, allerta rossa in Emilia-Romagna Temporali, grandinate e potenti raffiche di vento stanno interessando diverse zone d’Italia. Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto le regioni più colpite. Il pericolo riguarda soprattutto il rischio esondazioni e frane. Sotto osservazione il Secchia Parole ...

Maltempo nel Modenese : piogge persistenti - ponti chiusi tutta la notte : Rimarranno chiusi in via precauzionale, nella notte, Ponte Alto e il Ponte dell’Uccellino sul Secchia. Sul Panaro, la Provincia ha chiuso il ponte di Navicello vecchio, mentre sul Tiepido rimane chiuso il ponte di strada Curtatona ed è probabile la chiusura, nel corso della serata anche di via Gherbella. A causa delle piogge persistenti, infatti, la piena su entrambi i corsi d’acqua sta transitando molto lentamente. Il monitoraggio ...

Meteo - torna il Maltempo : allerta al centro-nord - piogge e temporali : La tregua di Meteo accettabile è già finita. Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sull'Italia: una perturbazione posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il...

Maltempo - Coldiretti : “Addio a 1 frutto su 4 a causa delle piogge di primavera” : A causa delle piogge di primavera si rischia di perdere un frutto su quattro nelle campagne italiane, dalle fragole alle ciliegie, dalle nespole alle albicocche, dalle pere ai meloni fino ai cocomeri per l’ondata di pioggia, grandine e allagamenti che ha devastato le coltivazioni e ridotto le disponibilità dei primi raccolti nel carrello della spesa. E’ quanto emerge da una prima analisi della Coldiretti sugli effetti del Maltempo, ...

Meteo - violenta ondata di Maltempo negli USA : 60 tornado in 2 giorni - piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...

Maltempo Emilia-Romagna : deboli piogge - defluiscono le piene : La situazione Maltempo in Emilia–Romagnasta lentamente tornando alla normalità: l’allerta arancione per criticità idraulica in Emilia (gialla in Romagna) cesserà alla mezzanotte. Si registrano deboli piogge in gran parte della Regione, secondo il Centro meteo regionale, ma si tratta di fenomeni in esaurimento. Le piene dei fiumi stanno lentamente defluendo verso il mare: Aipo – l’ente di monitoraggio del fiume Po – ...

Maltempo - piogge torrenziali e violente grandinate al Nord : 140mm in Veneto - fiumi in piena [LIVE] : piogge torrenziali stanno colpendo l’Italia settentrionale in questa Domenica di metà Maggio: violenti temporali pomeridiani si sono abbattuti sulla Provincia di Rovigo dove sono caduti 138mm di pioggia a Costa di Rovigo e 80mm a Lendinara, mentre continua a piovere da stamattina tra le Province di Vicenza, Verona e Treviso dove tutti i corsi d’acqua sono in piena. Sono caduti 97mm di pioggia a Sover, 90mm a Salcedo, 74mm a ...

Maltempo : ancora piogge in Veneto - continua lo stato di attenzione : Le previsioni meteo indicano tra il pomeriggio di oggi e la serata di domani precipitazioni a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi anche consistenti e pertanto il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, fino alle ore 14:00 di martedì 21 maggio, lo ...

Week end col Maltempo : piogge - temporali e clima autunnale su gran parte d'Italia : Come vi abbiamo descritto in questo articolo una nuova perturbazione è in arrivo sull'Italia e determinerà un peggioramento del tempo. Il Week end che ci apprestiamo a vivere sarà nuovamente...

Meteo weekend - il Maltempo darà una tregua al centrosud. Ancora piogge al nord : Dopo una settimana di piogge e temperature decisamente al di sotto delle medie stagionali il maltempo offre finalmente una tregua: il vortice di bassa pressione infatti scivolerà verso la Grecia e oggi il tempo migliorerà anche al sud, anche se da domani una nuova perturbazione si affaccerà nelle regioni settentrionali portando un graduale peggioramento a iniziare da Piemonte, Valle D’Aosta e settore alpino. Come spiega Meteo.it la perturbazione ...

Meteo - le Previsioni per il weekend : arriva un’altra ondata di Maltempo - piogge senza sosta [MAPPE] : Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel weekend: è un Maggio senza tregua, e farà ancora freddo con nevicate fuori stagione sui rilievi. Responsabile del nuovo peggioramento sarà una perturbazione atlantica proveniente dal settore più settentrionale dell’oceano, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo (mappe sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF). Le temperature si manterranno di gran ...