La chat vocale di PS4 diventerà più grande e con una qualità audio migliore

(Di martedì 4 giugno 2019) Ladi PS4 sta diventando più, aumentando le dimensioni dei party da otto a 16 utenti erà sia lache la connettività di rete, riporta VG247.com.Non si sa quando arriverà l'aggiornamento con queste nuove funzionalità, ma Sony sta reclutando i tester per provarle. Presto potrete iscrivervi per avere la possibilità di partecipare a un programma di anteprima, ma questa opportunità viene fornita con un avvertimento: non sarete in grado di unirvi a party o utilizzare la condivisione di giochi con i non-tester durante l'esecuzione del programma."Tuttavia, il codice di anteprima che forniremo può essere riscattato da 20 diversi account. Quindi condividi il codice con i tuoi amici e provate insieme i nuovi aggiornamenti", afferma Sony.Leggi altro...

