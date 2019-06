Bimbo ucciso di botte, la mamma del patrigno: “È un mostro. A 9 anni schiacciò 2 cagnolini” (Di martedì 4 giugno 2019) Omicidio di Novara, parla la mamma di Nicolas Musi, il patrigno di Leonardo Russo, il Bimbo di 2 anni ucciso di botte: "È un mostro, non lo considero mio figlio. Gli devono dare l'ergastolo. Lo abbiamo mandato in comunità e hanno provato con una famiglia affidataria a Torino, ma lì ha ucciso i 2 cagnolini, sedendosi loro sopra e facendo uscire le interiora".



