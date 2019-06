È stato lo zio! Bimba di 5 anni scomparsa è trovata morta in un bosco dopo giorni di ricerche

(Di martedì 4 giugno 2019) Uccisa e sepolta in undallo zio: ècosì la piccola Lizzy Shelley,di soli 5di Logan, contea dello Utah, negli Stati Uniti, la cui storia ha tenuto col fiato sospeso tutto il Paese per. La bambina eradalla sua casa il 25 maggio scorso. Subito i genitori ne hanno denunciato la sparizione e sono cominciate le ricerche per ritrovarla. Ma i sospetti degli inquirenti sono finiti immediatamente su Alexander Whipple, 21, e zio della, che, intercettato dalla polizia, ha infine confessato il luogo in cui ne aveva sepolto il corpo ormai senza vita,averla ammazzata.Arre, nelle scorse ore si è presentato per la prima volta davanti ai giudici per rispondere delle accuse di omicidio colposo, rapimento di minore e ostruzione alla giustizia. "Farò tutto quello che è nelle mie possibilità per far sì che resti tutta la vita in prigione", ha detto uno dei togati al termine dell'udienza, dove lui, il killer, si è presentato privo di qualsiasi rimorso.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...