Vogliamo che The Witcher e Cyberpunk diventino brand eterni

Klopp in conferenza per la finale di Champions «Siamo qui perché Vogliamo vincere» : Jurgen Klopp, nella conferenza stampa alla vigilia della finalissima di Champions tra Liverpool e Tottenham. Chi è il favorito? «Difficile dirlo. Abbiamo vinto due partite contro di loro, per 2-1. Mi piacerebbe rifare quanto fatto col Barcellona. Il Tottenham è molto forte e ha tanta qualità. Dipenderà anche dal clima, sembra che farà molto caldo e potrebbe influire» Si arriverà ai rigori? «Può essere una possibilità» La differenza dalle altre ...

Perché Vogliamo mangiare l’uovo azzurro : L'uovo azzurro e la gallina auracanaL'uovo azzurro e la gallina auracanaL'uovo azzurro e la gallina auracanaLe uova non sono tutte uguali: siamo abituati a vederle (e mangiarle) con guscio giallo e bianco, o con sfumature di marrone (come quelle di quaglia), ma in natura esistono anche delle varietà azzurre. Sono le uova della gallina araucana: una razza sudamericana che da qualche tempo è arrivata anche in Italia. LA GALLINA AURACANA «Abbiamo ...

‘Il calcio che Vogliamo’ : Papa definisce sport grande occasione per dare meglio di sé : Roma – “Lo sport e’ una grande occasione per imparare a dare il meglio di se’, con sacrificio e impegno, ma soprattutto non da soli”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’udienza in Aula Paolo VI, in Vaticano, ai partecipanti dell’incontro ‘Il calcio che vogliamo’, promosso dalla Gazzetta dello sport in collaborazione con la Figc, il Miur e la LegaSerie A. “Viviamo in un tempo in ...

Valtteri Bottas F1 - GP Monaco 2019 : “Vogliamo spingere al massimo - anche per onorare Niki Lauda” : Si apre un weekend particolare per Valtteri Bottas e la Mercedes. L’addio a Niki Lauda di poche ore fa ha segnato profondamente il team che, nonostante tutto, si prepara per il fine settimana del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno. Sul circuito cittadino più famoso del mondo il nativo di Nastola vuole puntare al massimo della posta per onorare nel migliore dei modi il ricordo dell’ex presidente onorario della scuderia di ...

Lazio - Tare : “Vogliamo che Inzaghi resti e penso che anche Simone voglia la stessa cosa” : Igli Tare allontana Inzaghi dalla panchina della Juventus. Il ds della Lazio, interpellato a Sky Sport sulle voci che vogliono il tecnico come candidato numero uno per il dopo-Allegri, assicura che “non c’è nessuna discussione da fare. Ci sono momenti di riflessione per tutte le parti, ieri abbiamo fatto un pranzo assieme alla squadra e siamo stati tutti molto bene. Nei prossimi giorni ci siederemo con Simone e faremo un bel ...

Meloni : 'In Italia Vogliamo costruire un altro governo che possa fare a meno dei 5 stelle' : Intervistata da Antonio Preziosi per Rai Parlamento, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha affrontato ieri sera molteplici aspetti della situazione politica attuale, soffermandosi in particolare sulle ricette economiche che il suo partito intenderà portare in Europa, qualora riuscisse a sopravanzare la soglia di sbarramento prevista del 4 % per vedere eletto qualche suo rappresentante. Meloni: 'vogliamo costruire un'altra ...

Scontri Coppa Italia - Lulli (Ospol Csa) : “Adesso basta - Vogliamo essere equiparati alla Polizia di Stato - anche noi tuteliamo la sicurezza pubblica” : Stefano Lulli, segretario romano di Ospol Csa, sindacato dei vigili urbani, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Ha commentato gli Scontri tra tifosi e Polizia prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta che hanno coinvolto agenti della Polizia municipale e i mezzi. Sugli Scontri prima della finale di Coppa Italia. “E’ l’ennesimo episodio, condanniamo i ...

NBA – Warriors - Steve Kerr allontana le voci di mercato : “Klay Thompson vuole restare e lo Vogliamo anche noi” : Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, allontana le possibili voci di una partenza di Klay Thompson dalla franchigia della Baia In estate i Golden State Warriors potrebbero doversi abituare all’idea di smontare, almeno in parte, la ‘Death Lineup’ che li ha resi imbattibili negli ultimi anni. Dato come molto probabile l’addio di Kevin Durant, con i New York Knicks in pole per il suo arrivo, resta da chiarire la situazione lagata a ...

Formula1 : Gp Spagna. Vettel : Vogliamo vincere tutte gare che rimangono : Sebastian Vettel si presenta al via della gara di Barcellona senza nessuna vittoria e con 35 punti da recuperare su Bottas,

Champions - Ajax-Tottenham Ten Hag 'Dimentichiamo l andata'. Pochettino 'Vogliamo che il sogno continui' : AMSTERDAM - L'Ajax oramai non è più una sorpresa e, dopo aver eliminato Real Madrid e Juventus, gode dei favori del pronostico per approdare in finale di Champions League. I Lancieri, infatti, possono ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it - Vogliamo continuare a dire ‘quello che gli altri non dicono’ : Care navigatrici, cari navigatori, Sono Peter Gomez, vi scrivo perché solo voi potete darci la possibilità di continuare a raccontare quello che gli altri non dicono. Vi scrivo per chiedervi di sottoscrivere un abbonamento. Abbonarsi e sostenere ilfattoquotidiano.it significa infatti permettere a me ai miei colleghi di lavorare con tranquillità senza mai subire i ricatti delle banche, della politica e della pubblicità. In questi dieci anni il ...

La voce della Politica Inaugurazione comitato elettorale Andretta : "Ecco la città che Vogliamo" : Inclusione,condivisione, rigenerazione, sostenibilità,coraggio. Sono questi i temi che caratterizzano il programma di Bianca Andretta, candidata sindaca per il centrosinistra alle elezioni ...

Serie A Spal - Semplici : «Vicini alla salvezza - Vogliamo fare i punti che ci mancano» : Mercato ? Fa piacere essere accostati a squadre o panchine importanti, perchè vuol dire che abbiamo lavorato tutti nella giusta direzione, in questo modo cresce il mondo Spal. Arrivare davanti alla ...

Eintracht-Chelsea - Sarri : 'Gara tosta - Vogliamo la finale. Sfortunati con gli infortuni' : Nella strada verso Baku c'è l' Eintracht Francoforte , la rivelazione dell'Europa League. Ha eliminato Shakhtar, Inter e Benfica, senza contare i 6 gol rifilati alla Lazio nel girone tra andata e ...