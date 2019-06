Netflix annuncia una serie animata dedicata a Magic | The Gathering

Caso Prati - Netflix annuncia la finta serie su Mark Caltagirone : 'È disponibile ora' : Il Caso di Pamela Prati continua ad essere uno dei più discussi e al tempo stesso commentati in televisione e sui social. In attesa dell'intervista che la Prati rilascerà sabato pomeriggio a Verissimo, dove per la prima volta farà chiarezza e confesserà tutta la verità sul tanto discusso matrimonio con Mark Caltagirone , ecco che in queste ore in moltissimi sul web hanno fatto un accorato appello a Netflix , chiedendo loro di mettere in cantiere ...

Ryan Murphy annuncia 10 progetti in lavorazione su Netflix (ma intanto Pose slitta) : Ryan Murphy è un uomo sempre molto impegnato. Produttore, autore, regista, ideatore a differenza di altri produttori, Murphy non è diventato solo un marchio, un nome con cui vendere un prodotto, ma è direttamente legato ai suoi progetti. Shonda Rhimes, ad esempio, transitata anche lei come Murphy nell'abbraccio milionario della piattaforma di streaming Netflix, spesso produce (For the People, How To Get Away With Murder) ma non è ...