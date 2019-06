LIVE Venezia-Cremona basket | Gara-3 Play-off in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Venezia - scontro tra una nave da crociera e un battello : panico tra i turisti - 4 feriti [FOTO e VIDEO LIVE] : Un incidente tra una nave da crociera della ‘Msc’ e un battello gran turismo è avvenuto stamane nel porto di Venezia. Secondo le prime informazioni, la ‘Opera‘ era in attracco al molo di San Basilio quando ha ‘tamponato’ sul lato di poppa il battello, anch’esso in fase di ormeggio. Sarebbero in tutto 5 le persone ferite nella collisione in laguna a Venezia. I feriti sarebbero uno a bordo della Opera, gli ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 78-74 - la Vanoli pareggia i conti sull’1-1 nella serie! : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 78-74 - la Vanoli pareggia i conti sull'1-1 nella serie!

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 60-62 alla fine del terzo quarto

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 39-37 all'intervallo

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : padroni di casa a caccia del pareggio

Aperol Happy Togheter LIVE a Venezia con Maneskin - Francesca Michielin e Max Gazzè : come ottenere i biglietti : Sono ufficiali gli ospiti di Aperol Happy Togheter Live a Venezia il 29 giugno, l'evento pensato per i 100 anni del celebre drink e che sarà accolto da Piazza San Marco. Com'era prevedibile, l'organizzazione è già stata travolta da un'ondata di polemiche che riguardano le criticità proprie della location, già fatte emergere in occasione dei concerti tenuti da Zucchero a luglio 2018. Ad arricchire la serata di festa saranno i Maneskin, che ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-1 Semifinale Play-off in DIRETTA : 80-87 - primo capitolo alla Reyer che ribalta il fattore campo! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-1 della Semifinale scudetto che mette di fronte la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia. Si tratta di una serie che include una novità storica, perché mai prima d’ora Cremona era riuscita a portare una sua formazione in Semifinale dei playoff per il titolo. La Vanoli di coach Meo Sacchetti, già seconda in stagione regolare, ha saputo eliminare nei quarti l’Alma Trieste, ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-1 Semifinale Play-off in DIRETTA : 59-64 - terzo quarto da 27 punti della Reyer

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-1 Semifinale Play-off in DIRETTA : 40-37 - Vanoli avanti all'intervallo con 10 di Saunders

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-1 Semifinale Play-off in DIRETTA : al PalaRadi una prima volta storica!

LIVE Cremona-Venezia - Semifinale Gara-1 Play-off basket in DIRETTA : programma - orario - tv e streaming : Prosegue questa sera il calendario delle semifinali del campionato di Serie A 2018-2019 di basket maschile. Dopo il primo atto della sfida tra Sassari e Milano, toccherà a Cremona e Venezia aprire al propria serie. Le due formazioni, rispettivamente seconda e terza al termine della regular season, hanno superato come da pronostico il quarto di finale: la squadra lombarda ha avuto la meglio per 3-1 su Trieste, mentre la compagine guidata da ...

LIVE Venezia-Trento - Gara-5 Play-off basket in DIRETTA : 16-14 - duello Watt-Hogue nel primo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-5 dell’ultimo quarto di finale dei playoff scudetto rimasto ancora in vita, quello tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino. Si decide al Taliercio una delle sfide ormai classiche degli ultimi anni nella pallacanestro italiana: nella stagione 2016-2017 Venezia-Trento è stata finale scudetto, vinta dalla Reyer, mentre nel 2017-2018 lo scontro si è avuto in semifinale, conquistata ...

LIVE Venezia-Trento - Gara-5 Play-off basket in DIRETTA : comincia al Taliercio la partita decisiva!