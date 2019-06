Jürgen Klopp | lo stile del normal one

Allenatore Juventus - 10 indizi che fanno sognare Jürgen Klopp sulla panchina bianconera : Allenatore Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero è alla ricerca del nuovo Allenatore dopo l’addio con il tecnico Massimiliano Allegri, termina un ciclo importante ma adesso dovrebbe aprirsene un altro e che si preannuncia ancora più vincente. Sì perchè la Juventus ha intenzione di regalarsi un Allenatore top, il migliore al momento in circolazione e che porta un nome ed un cognome: Jurgen Klopp. ...

Gotze racconta Jurgen Klopp - dagli insulti in allenamento al trapianto dei capelli : “mi urlava di tutto. Un giorno mi disse…” : Mario Gotze racconta Jurgen Klopp, l’allenatore che lo ha lanciato nel calcio: dagli insulti in allenamento al trapianto dei capelli, i simpatici retroscena sull’allenatore tedesco Jurgen Klopp, che in un nostro editoriale abbiamo analizzato perchè è l’allenatore ideale per la Juventus, è in questo momento uno dei manager più importanti al mondo. Il suo Liverpool gioca alla grande e il 1° giugno affronterà la sua seconda ...

Juventus - Jurgen Klopp è il nuovo allenatore ideale : geigenpressing - gol e spettacolo per puntare alla Champions : Juventus alla ricerca del nuovo allenatore ideale,il miglior profilo è quello di Jurgen Klopp: idee tattiche, gol e spettacolo per dare l’assalto alla Champions League Il rinnovo di Massimiliano Allegri sembrava una formalità, ma il finale di stagione della Juventus ha portato con sè diverse spaccature che, giorno dopo giorno, hanno aperto una crepa impossibile da sanare. Il comunicato di venerdì ha messo il tutto nero su bianco: ...

Allenatore Juventus - il clamoroso retroscena per il post-Allegri : Jürgen Klopp molto più di un sogno [DETTAGLI] : Un anno fa, di questi tempi, la Juve aveva da poco vinto lo scudetto e c’erano pochi dubbi in merito alla permanenza di Allegri. Un incontro, più che altro un resoconto finale, prima di confermare le reciproche intenzioni di continuare insieme programmando un futuro importante. Un futuro nel nome di… Ronaldo. Chi l’avrebbe mai pensato, al 21 maggio del 2018, che sarebbe successo tutto questo in un anno? Eppure è accaduto. ...

5 curiosità su Jürgen Klopp - allenatore del Liverpool : Jürgen Klopp nasce a Stoccarda il 16 giugno del 1967 e già da giovanisimo intraprende la strada del mondo del calcio, dapprima come calciatore e successivamente come allenatore. Due giorni fa, il 7 maggio , è riuscito a portare il Liverpool in finale di Champions League battendo in rimonta il Barcellona. I catalani all'andata avevano vinto 3-0, ma al ritorno ad Anfield i Reds hanno ribaltato incredibilmente tutto vincendo per 4-0 con due ...

Playoff NBA - Steve Kerr cita Jurgen Klopp : 'Siamo stati dei f...i giganti' : Una delle più importanti della storia di quello sport. E dopo la partita il loro allenatore, Jurgen Klopp, ha sottolineato come i ragazzini di Liverpool, i tifosi più giovani della squadra ...

Il guaio di Jurgen Klopp in vista della finalissima : ecco cosa agita il Liverpool : Sul carro di Jurgen Klopp non c' è posto neanche per gli imbucati. Ma ora il mister tedesco dovrà munirsi di una tuta da palombaro per uscire dai fiumi di bava che lo hanno investito e prendere decisioni complicate in vista della finale dell' 1 giugno. Dovrà dimostrare che davvero conosce il calcio

Liverpool-Barcellona - il retroscena dietro l’impresa : ecco il discorso di Jurgen Klopp che ha fatto vincere i Reds! : Jurgen Klopp ha scelto le parole adatte per un discorso da brividi: se il Liverpool è riuscito a rimontare il Barcellona, segnando 4 reti, è anche merito del suo straordinario allenatore Ieri notte ad Anfield è accaduto qualcosa di inaspettato e per questo emozionante. Il Liverpool, sotto 3-0 dopo un disastroso match d’andata a Barcellona, è stato capace di rifilare 4 gol a Messi e compagni e staccare il biglietto che porta alla ...