Il pre-order di Dead Island 2 compare su Microsoft Store

Death Stranding : annunciate le varie edizioni disponibili per il pre-order : Come riportato su PlayStation Blog, sono state annunciate le varie edizioni e versioni di Death Stranding in arrivo a novembre, ora disponibili per il preordine.Le offerte includono la versione Special Edition, Digital Deluxe Edition e Collector's Edition, ciascuna disponibile per il preordine.Tutte le versioni, visibili qui sotto, includono bonus di gioco.Leggi altro...

I bonus pre-order di Death Stranding compaiono su PlayStation Store : Anche se Sony non sarà presente all'E3 quest'anno, i giocatori PlayStation 4 hanno molto di cui essere entusiasti in questo periodo. All'inizio di questa settimana, abbiamo riferito che il creatore di Death Stranding, Hideo Kojima, ha condiviso un nuovo teaser sul suo account Twitter e da allora, il signor Kojima ne ha condivisi altri due con una grande rivelazione, forse un trailer completo e una data di uscita, in arrivo oggi. Tuttavia, prima ...

Star Wars Jedi Fallen Order : EA annuncia data e orario della presentazione del gameplay : Già sapevamo che il gameplay reveal di Star Wars: Jedi Fallen Order era in programma per l'evento E3 di EA, EA Play, ma ora sappiamo esattamente quando vedremo il titolo in azione.Come segnala Twinfinite, EA ha programmato la presentazione per il prossimo 9 giugno alle ore 18:30 italiane. Per inciso, questo reveal è distante un paio d'ore prima della conferenza stampa di Microsoft, in cui è probabile che il gioco faccia un'altra ...

Il nuovo capitolo di GRID si mostra in questo trailer di annuncio - attivi i pre-order : Il nuovo capitolo di GRID sta per approdare su PC, PlayStation 4 ed Xbox One a partire dal 13 settembre. Per l'occasione Codemasters ha pubblicato il primo filmato di annuncio.Come vi abbiamo annunciato ieri, questo sarà il quarto capitolo della serie ed offrirà un'intensa azione che attraversa quattro continenti in alcune delle strade e circuiti più famosi del mondo.La novità di quest'anno è che il gioco è stato sviluppato anche grazie ...

Oninaki - la nuova IP di Square Enix - ha una data di uscita in Giappone - svelati i bonus pre-order : Square Enix ha annunciato la data di uscita Giapponese di Oninaki. Il nuovo action RPG arriverà nella terra del Sol Levante a partire dal 22 agosto su Nintendo Switch e PlayStation 4. Attualmente una data di rilascio della versione PC non è ancora stata programmata.Per quanto riguarda l'uscita occidentale ancora non c'è una data precisa, ma probabilmente arriverà sempre in estate. Per l'occasione Square Enix ha condiviso alcune informazioni sui ...

Borderlands 3 : pre-order sospesi su Epic Games Store durante i Mega Sale : I pre-order della versione PC di Borderlands 3 su Epic Games Store sono stati temporaneamente sospesi. Come riporta Eurogamer.net, il tutto è avvenuto poco dopo l'inizio dei Mega Sale dello Store di Epic, durante i quali altri titoli sono stati rimossi dalla vendita per volontà dei loro pubblisher. Nel caso di Borderlands 3, tutte le versioni disponibili al preacquisto erano state scontate di ben 10€, una riduzione di prezzo non ...

Fra le funzioni di OnePlus 7 Pro in arrivo sui precedenti modelli c’è la Zen Mode e forse Screen Recorder - ma non sperate nella Nightscape 2.0 : Ecco le nuove funzionalità software di OnePlus 7 e 7 Pro che arriveranno sui precedenti Modelli: nessuna speranza per la Nightscape 2.0 ma è in arrivo la Zen Mode e forse pure lo Screen Recorder. L'articolo Fra le funzioni di OnePlus 7 Pro in arrivo sui precedenti Modelli c’è la Zen Mode e forse Screen Recorder, ma non sperate nella Nightscape 2.0 proviene da TuttoAndroid.

Borderlands 3 pronto a conquistare gli appassionati di giochi - ecco le nostre impressioni : Il videogioco Borderlands 3 è il nuovo e terzo capitolo della storica serie del genere looter shooter, ossia giochi online basati sul “loot”, ovvero ricompense (equipaggiamento ed armi) che si ottengono quando si completa una missione o si uccide un boss. Si tratta di una produzione pionieristica, capace di unire le celebri dinamiche dei giochi di ruolo online a quelle degli sparatutto (in inglese shooter, appunto) creando un mix di ...

Formula 1 - Ecclestone bacchetta la Ferrari : “troppo presto per i team order. Leclerc? Vi dico a chi assomiglia” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del nuovo corso, soffermandosi anche sulle qualità di Charles Leclerc Il suo ciclo è terminato ormai, Bernie Ecclestone guarda la Formula 1 dall’esterno senza lesinare qualche critica a Liberty Media. Il circus è cambiato rispetto a qualche anno fa, ma Mister E non crede che questa sia la strada giusta da intraprendere. Photo4/LaPresse I nuovi piloti però lo convincono, a partire da Charles ...

Formula 1 - Leclerc vuole prendersi la Ferrari e punzecchia Vettel : “team order? Ecco cosa dico” : Formula 1, Leclerc pronto a ribaltare le gerarchie in casa Ferrari che al momento vedono Vettel “comandare” all’interno dei box Charles Leclerc ha iniziato la stagione di Formula 1 in sordina, prima di sciorinare tutto il suo talento facendosi trovare pronto all’appuntamento con la sua prima stagione da protagonista in Ferrari. Il pilota monegasco ha parlato a La Gazette de Monaco del suo impatto in Ferrari, ...

Borderlands 3 : Gearbox ha preso spunto da streamer e influencer per creare i cattivi del gioco : I nuovi cattivi all'interno di Borderlands 3 non saranno come Handsome Jack o una multinazionale come Hyperion. Avranno invece il volto di due gemelli, Troy e Tyreen Calypso che presiedono uno strano culto di fanatici chiamati "Children of the Vault".Attraverso un'intervista a GameSpot, Randy Varnell, produttore responsabile della narrazione, ha svelato qualcosa di più sulla coppia malvagia."Conosciamo tutti degli streamer che sono molto, molto ...

Borderlands 3 si mostra nel trailer ufficiale dell'evento di presentazione del gameplay : L'attesissimo Borderlands 3 è realtà e, nella giornata di ieri, un evento dedicato ci ha fornito il primo sguardo al gameplay del gioco.In questa occasione abbiamo visto uno dei nuovi Vault Hunters, Amara, un personaggio di classe Siren, alla Quick Change Station, dove potrete personalizzare l'aspetto del vostro personaggio. Questo include teste, pelle, colore, emote e altro. Qui si potrà anche modificare l'albero delle abilità e ...

Oculus Quest e Oculus Rift S : al via i pre-order con le spedizioni che partono il 21 maggio : Ieri è iniziato l'F8 e Oculus è felice di annunciare che le spedizioni di Oculus Quest e Rift S cominceranno ufficialmente il 21 maggio! Oculus Quest, il primo sistema di gioco VR all-in-one di Oculus, offre la completa libertà di movimento. Per coloro che possiedono un PC Windows 10 e una scheda grafica adatta ai giochi per PC, Rift S include alcuni tra i contenuti più coinvolgenti che la realtà virtuale può offrire. Scegliete il visore che più ...