Control si mostra in nuove imperdibili immagini di gioco per l' E3 2019

Control - il titolo di Remedy si mostra convincente tra architettura anni 70 - tecnologie moderne e poteri sovrannaturali – la nostra anteprima : Per chi non lo sapesse, Remedy è lo studio che ha dato i natali a titoli del calibro di Alan Wake, Quantum Break e Max Payne, poche pubblicazioni ma indubbiamente tutte di altissimo livello, che fanno della storia e dell’ambientazione la loro massima espressione, una tipologia di videogioco in estinzione per certi versi, sicuramente controcorrente con un mercato che spinge verso esperienze multiplayer. Con Control lo studio finlandese, in ...