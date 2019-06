Bufera nelle procure | Ermini Csm al Quirinale alla vigilia del Plenum

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ore di lavoro serrato, riunioni e incontri a porte chiuse al Consiglio Superiore della Magistratura in vista delstraordinario convocato per martedì mattina sullo sfondo dellache si è scatenata sulla magistratura italiana dopo la vicendache ha coinvolto diversi magistrati, a partire da Luca Palamara, ex presidente dell’Anm e uomo forte di Unicost, la corrente centrista delle toghe, coinvolto nell’inchiesta di Perugia per presunta corruzione. Che il lavoro, dopo l’arrivo degli atti della Procura di Perugia al Csm, sia ai massimi livelli lo dimostra la visita in serata del vice presidente del Csm Davidal.Ildel Csm dovrà prendere atto delle dimissioni del consigliere del Csm Luigi Spina, capogruppo di Unicost indagato a Perugia per favoreggiamento personale e rivelazione di segreto d’ufficio, ...

