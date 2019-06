lastampa

(Di domenica 2 giugno 2019) Ilche venerdì mi ha accompagnato al lavoro è stato molto cortese. Non si è offeso, quando via smartphone gli ho inviato il brusco ordine di venirmi a prendere su San Marcos Place, qui a Chandler, in Arizona. È arrivato all’ora promessa e si è fermato dove lo aspettavo. Non ha perso tempo in chiacchiere inutili, quelle che in questi casi si f...

capuanogio : #Gattuso merita il massimo rispetto. Nessuno gli ha chiesto la Champions e lui ha tenuto il #Milan in corsa per die… - PMastrolilli : Una corsa sul primo taxi robot al mondo. Puntuale, sicuro e senza chiacchiere @LaStampa - angelobruno19 : ha appena completato una corsa con Runtastic di 15,3 km in 1h 25m con l'app #Runtastic: -