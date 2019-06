Salute | esperti | malattie respiratorie e disturbi del sonno “non vanno sottovalutati”

Specie aliene invasive - esperti : “Sono in crescita ovunque - con impatti su Salute e biodiversità” : “Alieni senza confini” è il tema al centro dell’incontro che si è svolto oggi, in via Santa Croce a Trento, nell’ambito del 14° Festival dell’Economia, organizzato dalla Fondazione Edmund Mach con i massimi esperti a livello internazionale. Facendo tesoro delle competenze acquisite soprattutto negli ultimi anni in tema di Specie aliene, la FEM, primo centro One Health in Italia, ha voluto proporre una sessione dove affrontate le ...

Essere single è tutta Salute (lo dicono gli esperti) : Chi dice che l’amore sia la chiave per la felicità? Volete mettere con tutti i benefici di Essere single? Badate bene, non si tratta di un’opinione, ma di un’affermazione scientifica suffragata da ricerche che dimostrano che la vita da scapoli possa Essere più appagante rispetto a quella di coppia. Secondo una studio condotto dalla dottoressa Bella DePaulo, psicologa dell’Università di Santa Barbara in California, chi non ...

Salute : ad Alghero esperti a confronto sulle patologie del fegato : Rappresenta un appuntamento fisso per l’aggiornamento di internisti, gastroenterologici, infettivologi e chirurghi in Sardegna. È il convegno “Hot topics in epatogastroenterologia” che quest’anno segna il traguardo della settima edizione. Due le giornate previste al Quartè Sayal di Alghero, il 24 e 25 maggio. L’evento sarà diviso in quattro sessioni, due per giornata, che saranno dedicate alla steatosi epatica non ...

Salute - scompenso del cuore ‘epidemia’ del nostro tempo : esperti a confronto : “Lo scompenso cardiaco è la vera grande epidemia del nostro tempo, che porterà sempre più malati cronici, sempre più avanti con l’età. E’, in fondo, il risultato dei nostri successi nel trattare le malattie acute. Parlare di prevenzione e riduzione del rischio residuo dopo un primo evento cardiovascolare e’ quantomai importante”. Lo ha affermato Francesco Fedele, direttore del dipartimento assistenziale integrato ...

Salute - gli esperti : “Niente tv e smartphone ai bimbi sotto i 2 anni” : I neonati e i bambini non dovrebbero essere lasciati a guardare passivamente la televisione, lo smartphone, il tablet o il computer. Lo stabiliscono le nuove linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo le quali prima dei due anni d’eta’ i bambini non dovrebbero mai trascorrere del tempo stando seduti passivamente davanti a uno schermo. Il limite, invece, per i bambini dai 2 ai 4 anni d’eta’ ...