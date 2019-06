Montagna | escursionisti soccorsi nel Pratese

Elicottero dell’Aeronautica Militare ritrova escursionisti dispersi in Montagna : Ieri notte un Elicottero HH-139A dell’83° Gruppo CSAR (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto per ricercare due dispersi in una zona impervia dell’appennino di Reggio Emilia. Decollato nella tarda serata dall’aeroporto di Cervia, l’Elicottero, con a bordo un’operatrice della Croce Rossa, un tecnico ed un medico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha condotto ...

Montagna - Abruzzo : recuperati gli escursionisti bloccati in una gola sulla Majella : Terminate le operazioni di soccorso nei confronti di un gruppo di persone rimasto bloccato da sabato sera in una gola profonda 400 metri sulla Majella. Gli uomini del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico sono intervenuti sul posto e condotto in ospedale a Chieti per controlli l’escursionista ferito: l’uomo ha riportato la frattura di una gamba durante l’attraversamento della forra dell’Avello a ...