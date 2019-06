Le 10 diete più famose per dimagrire | ecco quali

"Ho passato in rassegna tutte le diete più famose. Queste sono 10 verità che vi aiuteranno a dimagrire" : Tutto è cominciato da una serie di disturbi, da un declino fisico precoce: così un ricercatore, un giornalista scientifico di quarant'anni all'improvviso si è reso conto che il tempo passava anche per lui e non scorreva neanche troppo bene. Da qui in poi, Bas Kast ha venduto in Germania 350mila copie del suo libro che mette in rassegna tutte le ricerche degli ultimi decenni per capire cosa dobbiamo mangiare per stare bene, ...