Il governo Conte va avanti Ci sarà un vertice di pace 5S-Lega

Giuseppe Conte - la frase con cui conferma la crisi di governo : una questione di giorni : governo appeso a un filo. È sotto agli occhi di tutti come l'alleanza tra Lega e M5s possa collassare da un momento all'altro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio cercano il miglior modo per uscirne, magari addossandone la responsabilità all'altro. Più che una questione di "se", pare una questione di "qu

governo - l’ultima mediazione Conte. E’ scontro sulla lettera a Bruxelles : Il premier Giuseppe Conte parla di "scorie della campagna elettorale che vanno smaltite" ma la tensione nella maggioranza e nel Governo non accenna a diminuire all'indomani dell'esito delle Europee. E allora il presidente del Consiglio, nell'annunciare un vertice lunedi', sembra fissare un 'timing' ben preciso. Un'ultima mediazione: se nel giro di pochi giorni le fibrillazioni non dovessero cessare e gli strappi e le fughe in avanti non ...

Lite sulla risposta di Tria alla Ue. M5S la contesta e chiede vertice di governo : Il Pil italiano nel primo trimestre del 2019 è salito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre è calato dello 0,1% su base annua....

Conte : "Lunedì chiarimento nel governo del cambiamento" : Il premier Giuseppe Conte non ci sta a fare la figura del subalterno di Matteo Salvini e annuncia un chiarimento nell’esecutivo già da lunedì. Elezioni europee: Boom Lega al 34%, M5s crolla al 17% superato dal PD al 22,7% Alle Europee sfonda la Lega di Matteo Salvini, primo partito in Italia con il 34,34% dei voti L’ultimo schiaffo al presidente del Consiglio da parte del ministro ...

governo - Conte : “Ancora scorie post elezioni - lunedì il punto”. A Salvini : “Codice appalti? Se ne discute a Palazzo Chigi” : “Fibrillazioni nel Governo? Vedo ancora scorie da campagna elettorale, che non sono state smaltite”. A rivendicarlo il premier Giuseppe Conte a margine delle celebrazioni per i cento anni della Oil, osservando che c’è “ancora un po’ di super eccitazione dovuta ai postumi di una consultazioni elettorale molto intensa e vivace”. E ancora: “lunedì sarà la prima buona occasione per fare il punto della ...

governo - sottosegretario alla Difesa Tofalo rimette il mandato dopo post contro la Trenta. Di Maio : “Decide Conte” : Mentre il capo politico Luigi Di Maio incassa la fiducia degli iscritti al Movimento, nel M5s scoppia il caso Tofalo. Il sottosegretario alla Difesa mercoledì sera, nel corso dell’assemblea congiunta degli eletti, ha rimesso il mandato nelle mani di Di Maio. E, secondo l’Adnkronos, nonostante alcuni esponenti del Movimento si siano schierati con lui i vertici sarebbero favorevoli ad accettare le dimissioni del parlamentare campano. Che nel ...

Sergio Mattarella - l'ultimatum a Conte sulla crisi di governo : senza soluzione - si vota a settembre : Quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale nel pomeriggio di ieri, il presidente Sergio Mattarella aveva ben chiara la quantità e la gravità dei dossier accumulati sulla scrivania del premier in pochissimi giorni. Ultima solo in ordine di tempo è stata la lettera dalla

Le condizioni di Salvini per andare avanti con il governo Conte : Matteo Salvini ha detto "chiaramente" a Giuseppe Conte che il governo M5s-Lega, per lui, "deve andare avanti" e fornito al presidente del Consiglio la "garanzia" di un suo impegno in tale direzione. Nel colloquio riservato a Palazzo Chigi il vice premier leghista avrebbe, inoltre, espresso una sorta di "attestato di fiducia personale" per il ruolo svolto dal premier. Ma avrebbe posto condizioni ben precise sull'agenda del governo e ...

governo ultime notizie : incontro Conte-Salvini a Palazzo Chigi : Governo ultime notizie: incontro Conte-Salvini a Palazzo Chigi Primo confronto post elettorale tra gli azionisti di Governo. Dopo l’exploit della Lega e la brusca frenata del Movimento Cinque Stelle alle elezioni europee, i vertici del Governo gialloverde si riuniscono per fare il punto sugli equilibri interni all’esecutivo. Il presidente Giuseppe Conte in una nota ha fatto sapere di aver avuto un confronto approfondito, ma ...

Di Maio all’assemblea : “Riorganizzare? Sì ma prima fiducia nel leader. Si decida se governo continua - Conte lo vuole sapere” : “Sì a una riorganizzazione del Movimento 5 stelle, ma si deve partire dalla fiducia nel capo politico o da un nuovo capo politico. Dobbiamo decidere se sostenere o no questo governo, Conte vuole saperlo”. Luigi Di Maio si è presentato da dimissionario all’assemblea dei parlamentari 5 stelle e, stando alle ricostruzioni delle agenzie, come prima cosa ha chiesto al gruppo di prendere posizione sulla vita dell’esecutivo. ...

Di Maio all’assemblea : “Sì a riforme interne - ma prima fiducia. Si decida se governo continua - Conte lo vuole sapere” : “Sì a una riorganizzazione del Movimento 5 stelle, ma si deve partire dalla fiducia nel capo politico o da un nuovo capo politico. Dobbiamo decidere se sostenere o no questo governo, Conte vuole saperlo”. Luigi Di Maio si è presentato da dimissionario all’assemblea dei parlamentari 5 stelle e, stando alle ricostruzioni delle agenzie, come prima cosa ha chiesto al gruppo di prendere posizione sulla vita dell’esecutivo. ...

Conte a Salvini e Di Maio rilanciare azione governo : Conte a Salvini e Di Maio: Ho incontrato questa mattina, dapprima il Vicepresidente Salvini e successivamente, il Vicepresidente Di Maio.

La lettera della Commissione Ue inguaia il governo - Conte sale al Quirinale : Il Governo non ha rispettato i patti e il debito pubblico italiano, anziché diminuire in rapporto al Pil, è aumentato. Ma a...

Onu - Salvini scrive a Conte per chiedere “presa di posizione del governo” contro la lettera di critiche al decreto Sicurezza bis : Valutare la possibilità di “assumere un’iniziativa forte e unitaria” che diventi di fatto “nel ritenere irricevibile la richiesta”. In alternativa, “una dura presa di posizione del governo” da accompagnare alla risposta. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini scrive al premier Giuseppe Conte, e per conoscenza al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, chiedendo che tutto l’esecutivo si ...