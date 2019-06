Sicilia | Cantarella Lega | ' Micciché? Disco rotto di insulti e rancori' 2

Sicilia : Cantarella (Lega) - 'Micciché? Disco rotto di insulti e rancori' : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "Micciché è un Disco rotto di insulti e rancori, non possiamo perdere tempo a inseguirlo su questo campo. Abbiamo da onorare con il nostro lavoro la grande fiducia dei Sicilia ni nei confronti di Matteo Salvini e della Lega". Così Fabio Cantarella , responsabile enti loca

Sicilia : Cantarella (Lega) - laboratorio politico Miccichè come Frankestein : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Il laboratorio politico propugnato Gianfranco Miccichè mi ricorda francamente quello del dottor Frankenstein dove nascevano creature mostruose. La Lega continuerà a lavorare per la nascita di un centrodestra diverso anche in Sicilia". Così Fabio Cantarella, responsabi