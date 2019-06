Meteo | oggi 1 Giugno 2019 inizia l'estate meteorologica | ancora disturbi al sud!

Benvenuto Giugno 2019 : oggi inizia l’estate Meteorologica - tra pochi giorni il Solstizio : Giugno 2019 è ormai iniziato, oggi è il primo giorno dell’estate meteorologica, mentre sarà necessario attendere ancora qualche giorno per quella astronomica: quest’anno il Solstizio d’Estate cade infatti il 21 Giugno alle 15:54 UTC (17:54 ora italiana). Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il Solstizio è definito come “il momento ...

Giro d’Italia 2019 - le previsioni Meteo della tappa di oggi Treviso-San Martino di Castrozza : in arrivo il caldo : Siamo entrati nella fase decisiva del Giro d’Italia 2019, con le ultime tra frazioni che decreteranno il vincitore della maglia rosa. Questo trittico di emozioni si apre oggi con la diciannovesima tappa, 151 km da Treviso a San Martino di Castrozza. I corridori dovranno affrontare un GPM di terza categoria e uno di quarta prima della salita finale di 13,6 km, adatta ai passisti-scalatori, vista la pendenza media di poco inferiore al ...

Meteo oggi e domani : previsioni del tempo weekend 1 e 2 giugno : Meteo 1-2 giugno e oggi, 31 maggio: previsioni del tempo al Nord, al Centro e al Sud Come sono le previsioni del tempo di oggi, venerdì 31 maggio 2019, e del fine settimana dell’1-2 giugno al Nord, al Centro e al Sud? Come da tradizione, il Meteo di oggi e del weekend è stato reso noto, in modo dettagliato e approfondito, sulle pagine di DiPiù e DiPiùTv, rispettivamente da Francesco Laurenzi e Mario Giuliacci, dei quali riportiamo in ...

Meteo : oggi ancora addensamenti e instabilita' al centro-sud - anticiclone al nord! : Ennesimo risveglio autunnale su diverse regioni del centro-sud, specie sul lato adriatico, dove insistono addensamenti compatti che non lasciano filtrare il Sole. Aria fresca proveniente dai Balcani...

Meteo : insiste l'instabilita' al centro-sud - occhio ai temporali oggi - previsioni : Le condizioni Meteo sull'Italia si stanno lentamente ripristinando dopo tanto maltempo e tanti temporali che per giorni avvolto lo stivale. La pressione sta gradualmente aumentando a cominciare dalle...

Giro d’Italia 2019 - le previsioni Meteo della tappa di oggi Commezzadura-Anterselva. Ancora pioggia in vista e temperature invernali : Dopo il meteo da tregenda di ieri tra Aprica e Mortirolo, anche la 17esima tappa del Giro d’Italia, la Commezzadura (Val di Sole)-Anterselva di 181 km vedrà condizioni davvero difficili per il gruppo. Al via della tappa, a Commezzadura, la temperatura si attesterà sui 10 gradi con cielo coperto e rischio di pioggia leggera. Il percorso porterà verso la salita del Passo della Mendola dove, a sua volta, vedremo la colonnina di Mercurio ...

Meteo : insiste il maltempo - attenzione oggi ai forti temporali : Ad ormai tre giorni dall'inizio dell'estate Meteorologica (che come di consueto avrà inizio il 1° Giugno) la primavera risulta ancora non pervenuta. Una vasta perturbazione giunta dall'Atlantico è...

Meteo - arriva l'estate (finalmente) : da venerdì addio a pioggia a freddo : l'estate sta arrivando finalmente. Ma dovremo attendere ancora qualche giorno. Avvio di settimana ancora all'insegna del maltempo e, come se non bastasse, con un nuovo calo delle temperature...

Ribaltone Meteo : arriva l’estate. Ecco quando diremo addio a pioggia e freddo : Calendario a parte, di fatto la primavera non si è vista né sentita in questo 2019. Ma dopo un mese di maggio caratterizzato in gran parte da freddo, pioggia e temporali, il bel tempo sta finalmente tornando per impossessarsi definitivamente dell’Italia. Belle notizie sul fronte meteo: l’estate sta finalmente arrivando, anche se dovremo pazientare ancora qualche giorno. Sì, perché l’avvio di settimana sarà ancora all’insegna del ...

Meteo - ANCORA MALTEMPO POI L'ESTATE/ Previsioni : dal weekend addio a pioggia e freddo : METEO, allerta gialla in 13 regioni per il MALTEMPO, dal weekend esplode L'ESTATE: ecco le Previsioni per le prossime giornate.

Meteo - allerta gialla in 13 regioni : maltempo e pioggia/ Dal weekend l'estate? : Meteo, allerta gialla in 13 regioni, prevista pioggia a maltempo un po' ovunque. Dal weekend arriva l'estate? Le ultime notizie

Previsioni Meteo Lombardia : oggi piogge diffuse - domani peggioramento temporalesco : “oggi circolazione depressionaria con iniziale variabilità, piogge diffuse dalla tarda mattinata“: lo prevede il bollettino Meteo di Arpa Lombardia. “Martedì impulso perturbato da nordovest con peggioramento anche temporalesco dal pomeriggio. Mercoledì residua instabilità sui settori orientali, variabilità con rinforzi di vento su quelli occidentali. Giovedì flusso da nordovest stabile con tempo prevalentemente ...

Meteo : profonda bassa pressione nel Mediterraneo - inizio di settimana carico di pioggia : Situazione pressocchè invariata rispetto alla settimana appena conclusasi : il mar Tirreno sta ospitando una vasta bassa pressione che sta assumendo a tutti gli effetti le tipiche caratteristiche di...

Meteo - vortice ciclonico : tutta Italia sotto la pioggia : Nessuna regione sarà risparmiata dalle precipitazioni in questo ultimo lunedì di maggio: sono ben 13 quelle dove è già scattata l'allerta Meteo (di colore giallo). La situazione dovrebbe protrarsi fino a domani, con temporali specialmente a Centro-Sud. L’ultima settimana del mese di maggio si apre con nuvolosità e precipitazioni su tutte le regioni Italiane. Colpa della circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, che ...